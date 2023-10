À medida que West Virginia revela o potencial de um centro de hidrogênio, Manchin diz que mais detalhes estão por vir

A Virgínia Ocidental faz parte de um projeto nacional, um anúncio de US$ 7 bilhões para uma série de centros de produção de energia de hidrogênio a serem desenvolvidos em sete regiões. E agora, segundo o senador Joe Manchin, fique ligado para mais.

“Estou avisando desde já que na tarde de segunda-feira haverá uma grande reunião que explicará de A a Z o que estamos fazendo e o que esperar”, disse Manchin da DW.Va ao MetroNews. “.

“Você poderá ouvir pessoas que estão investindo seu dinheiro e apostando neste site para complementar o que estão fazendo”, acrescentou.

A Virgínia Ocidental se beneficiará de até US$ 925 milhões em subsídios federais para projetos interconectados de energia de hidrogênio na região dos Apalaches. Presidente Joe Biden Faça um anúncio Sexta-feira, cerca de sete desses projetos em diferentes regiões. Os fundos fazem parte da Lei de Investimento em Infraestrutura e Empregos aprovada pelo Congresso em 2021.

O Centro Regional de Hidrogênio Limpo dos Apalaches inclui não apenas a Virgínia Ocidental, mas também comunidades na Pensilvânia e em Ohio.

O centro não é apenas uma instalação central, mas representa uma rede de instalações conectadas e colaborativas destinadas a impulsionar a produção de hidrogénio como combustível no país.

O centro dos Apalaches será conectado a gasodutos de hidrogênio, múltiplas estações de abastecimento de hidrogênio e um armazenamento permanente de dióxido de carbono. Autoridades federais descreveram a região dos Apalaches como um local estratégico porque é rica em gás natural, que será matéria-prima para a produção de hidrogênio.

Durante uma sessão de fundo com repórteres, altos funcionários do governo Biden descreveram a realização da produção em Bell no condado de Kanawha, Follansbee no condado de Brooke, Washington no condado de Wood, Point Pleasant no condado de Mason e Fairmont no condado de Marion.

Os aspectos do desenvolvimento provavelmente incluirão:

Novas instalações para fabrico e montagem de equipamentos para produção de hidrogénio a partir de eletricidade e água.

Estabelecer novas instalações para produzir hidrogénio e amoníaco utilizando gás metano extraído de minas de carvão de minas abandonadas.

Projetos para construir novas instalações ou converter instalações existentes para usar hidrogênio como combustível para fabricação industrial, fábricas de produtos químicos, data centers, geração de energia e muito mais.

Distribuir hidrogénio para abastecer camiões, autocarros e outros veículos com células de combustível.

Infraestrutura de gasodutos para transporte de hidrogénio e misturas de hidrogénio provenientes de gás natural.

Instalações subterrâneas para armazenar dióxido de carbono capturado durante a produção de hidrogénio azul.

Espera-se que o projecto abrangente, denominado ARCH2, crie mais de 21.000 empregos directos – 18.000 devido à construção e 3.000 trabalhadores para o centro.

“Agora deveríamos ser capazes de conectar os oleodutos, mas isso abrirá cerca de 20.000 empregos, e a maioria deles estará na Virgínia Ocidental, “Manchin disse.” Algumas partes estão em Ohio e parte do oeste da Pensilvânia, mas o núcleo é na Virgínia Ocidental, potencialmente.” A sede estará localizada na parte centro-norte do país, na área de Morgantown.

Além dos governos estaduais, os parceiros incluem EQT, Battelle, GTI Energy e também Allegheny Science & Technology. Desde o seu início, o projeto cresceu para incluir também parceiros adicionais.

A administração Biden disse que além do financiamento federal, há mais de US$ 40 bilhões em financiamento privado e é esperado.

Manchin disse que o investimento privado é fundamental para o sucesso do conceito. Os dólares federais precisarão de financiamento privado semelhante, disse ele.

“As pessoas precisam investir dinheiro”, disse Manchin. “Este não é o único governo federal com a bola.” “Não, todo mundo tem que colocar sua pele no jogo. Você poderá ouvir falar deles na segunda-feira.”

A senadora Shelley Moore Capito, D-West Virginia, disse que o projeto do centro de hidrogênio tem grande potencial.

“Você pode usar hidrogênio para alimentar carros, configurar processos de fabricação, ter células de combustível, alimentar centros de dados porque sabemos que ele consome grandes quantidades de energia, e acho que é isso que o hub de hidrogênio fará em todo o país – especialmente o hub,” Capito disse no Talkline: “O recorde dos Apalaches que registramos usará gás natural, para que possamos usar nossas próprias fontes de energia”.

“Com esses nós, estamos falando de instalações de fabricação e armazenamento de hidrogênio. Então, por exemplo, se você vai usar hidrogênio para criar baterias, naturalmente se estiver desenvolvendo a exploração de hidrogênio lá, por exemplo, Bell, você naturalmente pensaria que está bem ao lado: “Haverá uma fábrica de baterias. Portanto, esses serão centros de fabricação.”

Capito disse que os 40 parceiros do projecto serão fundamentais para o sucesso do projecto.

“Portanto, não se trata apenas de dizer que as entidades governamentais vão afastar isto. Isto irá para a indústria privada, onde usarão os centros de hidrogénio não só para fazer mais exploração, mas também para desenvolver novos sistemas de baterias, novo armazenamento de baterias e formas de alimentar isto. país através do hidrogénio.”

A Câmara de Comércio da Virgínia Ocidental aplaudiu a participação da Virgínia Ocidental no Hydrogen Hub Activity Center.

“Nosso estado é líder em energia e pode ajudar a atender às crescentes necessidades mundiais de energia acessível no século 21”, disse Steve Roberts, presidente da Câmara da Virgínia Ocidental.

O governador Jim Justice, que apoiou a candidatura da Virgínia Ocidental para o centro junto com Capito e Manchin, também expressou seu entusiasmo.

“Este é apenas mais um grande passo para o estado da Virgínia Ocidental e para o meu bem de vida”, disse Justice em entrevista coletiva. O governador também reconheceu a parceria público-privada, dizendo: “O estado coordenou muitos sistemas diferentes entre os setores público e privado”.

A administração Biden espera que os centros sejam aspectos-chave de uma economia de energia limpa, com novos empregos e oportunidades económicas.

Outros centros incluem: o Mid-Atlantic Hydrogen Center, que marca o local que Biden visitou na Filadélfia; Centro de Hidrogênio da Califórnia; Centro de Hidrogênio na Costa do Golfo do Texas; Heartland Hydrogen Center no alto meio-oeste; Centro de Hidrogênio do Centro-Oeste; e o Centro de Hidrogênio do Noroeste do Pacífico.

Espera-se que os H2Hubs, como às vezes são chamados, produzam coletivamente três milhões de toneladas métricas de hidrogênio anualmente.

“Como combustível limpo, o hidrogénio complementa o papel desempenhado por outras fontes de energia limpa, como a eólica e a solar, para ajudar os Estados Unidos a reduzir as emissões em setores da economia com utilização intensiva de energia: produção de aço e cimento, transporte pesado e transporte marítimo, ”, disse a Casa Branca em um comunicado.