A SEC supostamente não apelará da decisão do tribunal em relação ao ETF Bitcoin em tons de cinza

A SEC supostamente não tem planos de apelar de uma decisão judicial recente que favoreceu a Grayscale Investments. A decisão exige que a SEC analise o pedido de fundo negociado em bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) da empresa.

Benzinga (et al.) informou que a Reuters informou que a SEC não apelará do caso da escala de cinza. pic.twitter.com/yd9BBtRwv5 –Éric Balchunas (@EricBalchunas) 13 de outubro de 2023

A suposta decisão da SEC de não apelar da decisão do Tribunal de Apelações do Circuito de D.C. em 13 de outubro foi destacada. um relatório A Reuters citou uma “fonte familiarizada com o assunto”.

Os analistas da Bloomberg também esperam que a SEC não recorra ao Supremo Tribunal, mas sublinharam que isso não significa necessariamente que o pedido da Grayscale será aprovado.

Se os relatórios forem verdadeiros, a SEC precisará seguir a ordem judicial de agosto e revisar o pedido da Grayscale para alterar o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) para um ETF Bitcoin spot.

De acordo com a Reuters, espera-se que o tribunal de apelações emita um mandato que descreva especificamente como a sua decisão será “aplicada” pela SEC.

Comentando sobre os desenvolvimentos, o analista de ETF da Bloomberg, James Seyphart, observou via X que:

“Também não creio que vão recorrer ao Supremo Tribunal. O diálogo entre a Grayscale e a SEC deve começar na próxima semana. Esperando ter mais informações sobre as próximas etapas na próxima semana ou na semana seguinte?

1. Acho que o acordo está fechado, se isso estiver correto. Não há aplicativo On Bank 2. Não, também não creio que recorrerão ao Supremo Tribunal. 3. O diálogo entre a Grayscale e a SEC está programado para começar na próxima semana. Você espera obter mais informações sobre as próximas etapas na próxima semana ou na semana seguinte? https://t.co/2EayzqeKGq –James Seyff (@JSeyff) 13 de outubro de 2023

No futuro, Seyphart sugeriu que provavelmente “descobriremos na próxima semana (ou duas)” o prazo da SEC para aprovar ou negar o pedido de ETF BTC da Grayscale.

Se a SEC negar o pedido, a Grayscale poderá recorrer da decisão, atrasando ainda mais o processo.

Atualmente, cerca de sete pedidos de ETFs de Bitcoin foram protocolados na SEC e aguardam uma decisão do regulador.

Tenho recebido muitas perguntas sobre minha visão atual do Spot #Bitcoin ETFs nas últimas duas semanas. Esta é a primeira seção do memorando que escrevi ontem @Eric Balchunas. TLDR: Nossa perspectiva não mudou muito https://t.co/dRAm5IsdQf pic.twitter.com/Htsi3n2XxV –James Seyff (@JSeyff) 13 de outubro de 2023

Seyphart e o analista-chefe de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, também sugeriram anteriormente que havia 75% de chance de o pedido ser aprovado em 2023.

