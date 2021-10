O Tesla Model X atualizado com um excelente design de interiores é entregue aos clientes [video]

O primeiro dia de entrega do Modelo X atualizado parece ser hoje em um evento muito pequeno, onde alguns veículos foram entregues a novos clientes. Vamos dar uma olhada por dentro!

Usuário TMC Forum sunnyvaletree Faça upload da foto acima para a entrega e adicione um pequeno vídeo abaixo do evento e do interior de seu novo carro.

O painel é semelhante ao Modelo S atualizado, com diferenças distintas do Modelo X, incluindo um para-brisa maior, maior altura livre, portas Falcon Wing, etc. Os exemplos neste evento parecem ser versões de 6 lugares. Ainda teremos que ver uma atualização para o Modelo X de cinco ou sete lugares.

Este modelo particular estava perto de $ 100.000 É entregue após as 2:00, hora de Fremont.

Além disso, Tesla agora tem um vídeo do Vimeo sobre as instruções do Nex Model X.

Os prazos de entrega do Modelo X são atualmente significativos com a estimativa de longo alcance cerca de um ano fora de setembro de 2022 com o Plaid definido para um longo alcance ainda em julho de 2022.

Alguns modelos X Plaids também foram vistos em Fremont com o que parecia ser novos freios (e também perto Space X em Los Angeles):

Em notícias relacionadas, a Tesla parou de oferecer o acabamento em madeira do Model S Plaid hoje. Não está claro se esta foi uma decisão permanente ou algo que resultou da falta de suprimentos.

O que você acha do novo interior do Modelo X? Vale a pena esperar por isso?

