O tráfego aéreo foi interrompido na capital depois que um voo da American Airlines parou perto da pista

Tripulações de emergência no Aeroporto Nacional Ronald Reagan em Washington DC Eles respondem a um avião estacionado no meio da pista principal do aeroporto.

O avião permaneceu na pista por cerca de 10 minutos antes da chegada das equipes de resgate e bombeiros, de acordo com um videoclipe do avião que foi postado nas redes sociais.

Uma testemunha ocular disse que ele estava no aeroporto e que a decolagem do avião estava atrasada, ele disse que o comandante de seu avião disse aos passageiros que o avião “pousou com força e causou a queda de vários pneus”.

A testemunha acrescentou posteriormente que foram forçados a voltar ao portão para descer do avião enquanto as tripulações se dirigiam ao avião na pista.

Aviões da American Airlines, ‘sem incidentes’ após relato de ataque aéreo

Avise o Aeroporto Nacional Ronald Reagan Passageiros Viajando “de ou para” o aeroporto para verificar sua companhia aérea antes de chegarem ao aeroporto, dizendo que o avião “interrompeu temporariamente o tráfego aéreo”.

Porta-voz linhas Aéreas americanas A Fox News disse que o avião teve um problema mecânico e ninguém ficou ferido no acidente.

“O voo 4965 da American Eagle, operado pela Republic Airways, com serviço de Memphis para o Aeroporto Nacional Reagan (DCA) encontrou um problema mecânico ao pousar no DCA. O avião pousou com segurança e nenhum ferimento foi relatado. Todos os passageiros foram transportados de ônibus para o terminal,” A companhia aérea disse à Fox News em um comunicado no sábado que tinha 71 passageiros e quatro tripulantes a bordo.

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

O piloto disse a WJLA que sim. Forçado a usar o freio de emergência para parar o avião.

“Sim, os pneus estouraram na pista”, disse o piloto. “Tivemos que usar o freio de emergência para parar o avião. Estávamos e não vamos parar.”

“As pistas 1/19 e 15/33 em DCA estão temporariamente fechadas enquanto as tripulações avaliam a situação atual”, disse um porta-voz do aeroporto à Fox News, acrescentando que os passageiros voando de e para Reagan National na tarde de sábado devem entrar em contato com a companhia aérea para uma atualização. em seu status de voo.