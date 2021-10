Garçonetes do Hooters reclamam de calças novas e magras que parecem “roupas íntimas”

Um novo olhar sobre a roupa do Hooters fez com que alguns funcionários expressassem suas preocupações nas redes sociais.

Uma roupa nova e fresca parece deixar os shorts tradicionais usados ​​pelas garçonetes Hooters mais curtos. Na verdade, algumas das garçonetes em vídeos compartilhados nas redes sociais as descrevem como “como lingerie”.

mais do que Vídeos compartilhados no Tik TokMuitos deles obtiveram mais de um milhão de visualizações.

Os restaurantes Hooters são operados por duas empresas, Hooters of America e The Original Hooters Group, De acordo com a NBC News.

O relatório afirmou que The Original Hooters tem um total de 25 locais em Chicago, Nova York e Tampa Bay, Flórida. Esses locais não serão alterados em relação ao traje padrão.

Hooters of America tem mais de 420 restaurantes Hooters nos Estados Unidos e 28 outros países. Esses sites estão começando a apresentar o novo visual.

“O novo uniforme foi resultado de uma colaboração com as Hooters Girls”, disse o Hooters of America em um e-mail para a NBC News. “Este uniforme tem sido usado há meses em muitos mercados do Texas e recebeu críticas extremamente positivas tanto das Hooters Girls quanto dos clientes.”

Ela disse à NBC News que aprecia os comentários “tanto positivos quanto negativos, a respeito de uma política de imagem mais adequada e abrangente para tatuagens, joias, unhas, penteados, bem como novos uniformes – incluindo novos estilos, shorts e adição de meias”.