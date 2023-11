O Telescópio Webb revela novos detalhes no coração da Via Láctea

Inscreva-se no boletim científico da Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





CNN

–



o Telescópio Espacial James Webb Ele examinou o coração da Via Láctea, revelando novas características e segredos dentro da região caótica que poderiam ajudar os astrônomos a descobrir mais detalhes sobre o universo primitivo.

A capacidade do observatório espacial de visualizar o universo em luz infravermelha, que é invisível ao olho humano, capturou detalhes nunca antes vistos na imagem, que a NASA divulgou na segunda-feira.

Os astrônomos usaram o Webb para observar Sagitário C, ou Sgr C, uma região ativa de formação de estrelas localizada a cerca de 300 anos-luz do centro galáctico. Buraco negro supermassivo Sagitário A*. a Ano luzEquivalente a 5,88 trilhões de milhas (9,46 trilhões de quilômetros), que é a distância que um raio de luz percorre em um ano.

“A imagem de Webb é incrível e a ciência que obteremos dela é ainda melhor”, disse Samuel Crowe, principal pesquisador das observações e estudante de graduação na Universidade da Virgínia, em um comunicado. “Estrelas massivas são fábricas que produzem elementos pesados ​​em seus núcleos nucleares, então entendê-las melhor é como conhecer a história da origem de grande parte do universo.”

Estudar o centro da Via Láctea usando o Webb pode fornecer informações sobre quantas estrelas estão se formando ali e se é mais provável que estrelas massivas se formem perto do centro galáctico do que nos braços espirais da galáxia.

“Nunca houve quaisquer dados infravermelhos nesta região com o nível de resolução e sensibilidade que obtemos com o Webb, por isso estamos vendo muitas características aqui pela primeira vez”, disse Crowe. “Webb revela uma quantidade incrível de detalhes, permitindo-nos estudar a formação estelar neste tipo de ambiente de uma forma que não era possível antes.”

Estrelas jovens e emissão dinâmica



Estima-se que existam 500.000 estrelas brilhando na imagem, todas variando em tamanho e idade. Entre eles está um grupo de Protoestrelasou aglomerados densos de poeira e gás que ainda estão evoluindo e se transformando em estrelas completas, incluindo uma protoestrela massiva no centro do aglomerado que tem mais de 30 vezes a massa do Sol.

As protoestrelas liberam material brilhante, criando bolas de luz que emergem da formação, que parecem significativamente escuras na luz infravermelha.

“O centro galáctico é o ambiente mais extremo da nossa Via Láctea, onde as teorias atuais sobre a formação de estrelas podem ser submetidas ao teste mais rigoroso”, disse Jonathan Tan, professor pesquisador de astronomia e um dos conselheiros de Crow na Universidade da Virgínia. . Na situação atual.

Além disso, a câmara infravermelha próxima do observatório detectou emissões de hidrogénio ionizado em torno da borda inferior da região estelar, mostrada em ciano na imagem.

Os astrónomos ainda estão a tentar determinar o que levou à criação desta enorme quantidade de gás energético, que excede o que estrelas jovens e massivas podem normalmente libertar. A equipe de observação também está fascinada pelas estruturas em forma de agulha dentro do hidrogênio ionizado, que estão dispostas sem qualquer ordem.

“O centro da galáxia é um lugar lotado e turbulento. Existem nuvens de gás magnetizadas e turbulentas que formam as estrelas, que então influenciam o gás circundante com seus ventos, jatos e radiação”, disse Rubén Fedriani, co-investigador do o projecto e um investigador de pós-doutoramento no Instituto de Astrofísica da Andaluzia, em Espanha. ., tal como está agora. “Webb forneceu-nos uma grande quantidade de dados sobre este ambiente extremo, e estamos apenas a começar a explorá-los.”