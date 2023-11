A Terra acaba de receber uma mensagem transmitida por laser de uma distância de 16 milhões de quilômetros

Um experimento no espaço profundo a bordo da espaçonave Psyche da NASA acaba de enviar pela primeira vez uma mensagem de laser à Terra a partir de uma distância da Lua, um feito que pode mudar a forma como a espaçonave se comunica.

Na demonstração mais distante deste tipo de comunicação óptica, a Deep Space Optical Communications (DSOC) emitiu um laser infravermelho próximo codificado com dados de teste a partir da sua localização a cerca de 16 milhões de quilómetros (10 milhões de milhas) de distância – cerca de 40 vezes mais longe. Mais longe da Lua do que da Terra – até o Telescópio Hale no Observatório Palomar da Caltech, na Califórnia.

DSOC é uma demonstração de tecnologia de dois anos em Psyche enquanto se dirige ao seu alvo principal, o asteróide Psyche. A demonstração alcançou a “primeira luz” em 14 de novembro, de acordo com o Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA, que gerencia ambas as missões, graças a uma manobra incrivelmente precisa que viu o transceptor laser travar no poderoso farol laser uplink do JPL no Observatório da Table Mountain. Isso permitiu que o transceptor do DSOC apontasse seu laser de downlink para o Observatório Caltech, a 130 quilômetros (100 milhas) de distância.

“Alcançar a primeira luz é um dos muitos marcos importantes para o DSOC nos próximos meses, abrindo caminho para comunicações com taxas de dados mais altas, capazes de enviar informações científicas, imagens de alta definição e streaming de vídeo para apoiar o próximo salto gigante da humanidade: o envio de humanos”, disse Trudy Curtis, Diretora de Promoção de Tecnologia na sede da NASA, em coletiva de imprensa: “To Mars”. declaração.

A comunicação óptica foi usada para enviar mensagens Da órbita da Terra antes, mas esta é a maior distância até agora com lasers. Num feixe de laser, o feixe de fótons se move na mesma direção e com o mesmo comprimento de onda. As comunicações a laser podem transmitir grandes quantidades de dados a velocidades sem precedentes, empacotando os dados nas oscilações dessas ondas de luz e codificando um sinal óptico que pode transmitir mensagens a um receptor através de raios infravermelhos (invisíveis para os humanos).

Você pode ver o transceptor de laser de vôo coberto de ouro do DSOC em Psyche quando ele estava localizado nas instalações de operações espaciais Astrotech da NASA em dezembro de 2022. Crédito da imagem: NASA/Ben Smigelski

A NASA normalmente usa ondas de rádio para se comunicar com missões mais distantes da Lua, ambas usando ondas eletromagnéticas para transmitir dados, mas a vantagem dos lasers é que mais dados podem ser compactados em ondas mais compactas. Segundo a NASA, a demonstração da tecnologia DSOC visa demonstrar taxas de transmissão 10 a 100 vezes maiores que os melhores sistemas de radiocomunicação atuais.

Permitir a transmissão de mais dados permitirá que futuras missões transportem instrumentos científicos de maior resolução, bem como comunicações mais rápidas em potenciais missões no espaço profundo – por exemplo, transmissão de vídeo ao vivo a partir da superfície de Marte.

“A comunicação óptica é uma bênção para cientistas e pesquisadores que sempre querem mais de suas missões espaciais e permitirá a exploração humana do espaço profundo”, disse o Dr. Jason Mitchell, diretor da Divisão de Comunicações Avançadas e Tecnologias de Navegação do Programa de Comunicações e Astronáutica da NASA. . . “Mais dados significam mais descobertas.”

No entanto, existem alguns desafios que precisam ser testados primeiro. Quanto mais longe a conexão óptica precisa percorrer, mais difícil ela se torna, pois requer extrema precisão para direcionar o feixe de laser. Além disso, o sinal dos fótons ficará mais fraco, demorando mais para chegar ao seu destino, criando, em última análise, atrasos na comunicação.

Durante o teste de 14 de novembro, os fótons demoraram cerca de 50 segundos para viajar de Psyche até a Terra. Quando Psyche atingir a sua maior distância, demorará cerca de 20 minutos a recuar, tempo suficiente para que a Terra e a nave espacial se movam, pelo que os lasers de ambas terão de se adaptar a esta mudança de posição.

Até agora, a demonstração tecnológica recorde tem sido um enorme sucesso. “[The] “O teste foi o primeiro a integrar totalmente os ativos de transponder de solo e de voo, exigindo que as equipes de operações DSOC e Psyche trabalhassem lado a lado”, disse Meera Srinivasan, líder de operações DSOC no JPL. “Foi um grande desafio e temos muito trabalho a fazer, mas em pouco tempo conseguimos enviar, receber e descriptografar alguns dados.”

Ou como disse Abi Biswas, tecnólogo de projetos DSOC no JPL: “[We] Eles foram capazes de trocar “pedaços de luz” de e para o espaço profundo. A troca de pedaços de luz de e para o espaço profundo pode ser uma mudança futura na forma como nos comunicamos na exploração espacial.