O técnico Butch Davis, que não retornará na temporada de 2022, diz que a FIU está “sabotando” o programa de futebol

O lendário técnico Butch Davis revelou que não retornará mais como técnico da FIU em 2022, após cinco temporadas liderando os Panteras. rede de trabalho na segunda-feira. Davis, cujo contrato expira em 15 de dezembro, também está despejando o feijão em questões que acredita ter afetado o time – chegando a dizer que a administração está “sabotando” o programa de futebol.

Davis afirma que todas as ombreiras disponíveis aos jogadores tinham 10 anos quando ele chegou como treinador em 2017. Como resultado, a escola recebeu ombreiras usadas do Mississippi com 5 anos de idade gratuitamente. Ele também alega que a escola não permitiu que funcionários de treinamento saíssem para se alistar – mesmo depois da pandemia de COVID-19 – devido à política escolar e restrições financeiras. Se isso não bastasse, escola Anuncie uma vaga Para o cargo de Chefe do Técnico de Futebol durante esta temporada.

“Este ano foi um pesadelo”, disse Davis a Brett McMurphy. “Você pode imaginar a reação dos jogadores quando o trabalho do treinador principal foi postado online. A gerência estava sabotando o programa. Suas decisões de publicar o trabalho tiveram um enorme impacto negativo no programa de futebol e em nossa capacidade de recrutar e reter jogadores.”

Davis estabeleceu um recorde de 24-30 durante seu mandato na FIU, que incluiu recordes de 8-5 e 9-4 durante as temporadas de 2017 e 2018. O programa está suspenso desde então, mudando para 6-7, 0-5, 1 -9 ligado nas últimas três temporadas.

Davis liderou o Miami Hurricanes para um recorde de 51-20 de 1995-2000, que incluiu quatro jogos com bola e marcou 11-1 em 2000, quando terminou em segundo lugar no AP Top 25. Ele também foi fundamental para limpar o programa de Miami que era deixou no Chaos devido às sanções da NCAA antes de chegar.