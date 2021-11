Garbine Muguruza chegou às semifinais das finais do WTA. Karolina Pliskova saiu apesar de ter vencido

Guadalajara, México – Garbin Muguruza está acabado Annette Kontaveit12 jogos consecutivos com uma vitória de 6-4, 6-4 no domingo que a levou às semifinais das finais do WTA.

Muguruza, que disputará sua primeira semifinal neste torneio desde 2015, precisava de uma vitória para se qualificar para a final de Wimbledon. Karolina Pliskova. Kontaveit já havia confirmado sua vaga nas semifinais antes de sua última partida da fase de grupos.

Muguruza vingou a recente derrota para Kontaveit, que venceu em apenas 48 minutos nas quartas-de-final da Copa do Kremlin, em Moscou, no mês passado.

“Melhorei e encontrei-me e hoje sabia que era um jogo que tinha de ser ganho e saí para o conseguir”, disse Muguruza. “Eu tive que terminar a seqüência de Annette, ela era invencível na turnê e felizmente ela o fez.”

Muguruza teve uma pausa precoce e depois salvou dois break points para marcar o primeiro set contra Kontaveit, que parecia não estar se acomodando para o jogo noturno.

“Ela não estava no topo de seu jogo esta noite, eu provavelmente poderia ter visto [being] Já a qualificação para as semifinais teve algo a ver com isso ”, acrescentou Muguruza.

As Finais WTA são disputadas em formato de torneio com os melhores jogadores de cada grupo progredindo.

As semifinais serão disputadas na terça-feira e a final na quarta-feira, no Centro Panamericano de Tenes, em Zapopan.

Pliskova se recuperou do set e desabou para vencer Barbora Krejcikova 0-6, 6-4, 6-4 na partida anterior para preservar a chance de chegar às semifinais, mas foi eliminado com a vitória de Muguruza.

“Obviamente, início horrível, primeiro set horrível. Acho que foi [the] Uma combinação de ambos não jogo bem e [her] Pliskova disse. “Estou orgulhoso de ter sido capaz de redefinir e começar do zero e encontrar alguns [of] Meu jogo, porém, não foi ótimo. “

O campeão do Aberto da França, Kryzhikova, terminou o torneio de simples 0-3, mas ainda está vivo nas duplas ao lado Katerina Senyakova.

“Acho que tive uma ótima temporada”, disse Krijikova. “Tenho estado muito bem durante toda a temporada e agora é muito decepcionante. Realmente quero jogar bem em duplas com meu parceiro. Vou continuar, e Vou ficar focado. “

As finais do WTA estão sendo realizadas apenas em Guadalajara este ano, com o evento voltando em 2022 a Shenzhen, na China.