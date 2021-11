Jonathan India e Randy Arosarina ganham prêmio de Júnior do Ano

Reds é o segundo jogador base Jonathan Índia e outfielder de arroz Randy Arosarina A American Baseball Writers Association anunciou na noite de segunda-feira que o prêmio de Rookie of the Year de 2021 foi votado na Liga Nacional e na Liga Principal de Futebol, respectivamente.

A Índia, de 24 anos, venceu quase por unanimidade, com 29 dos 30 votos para o primeiro lugar. Marlins Esquerdos Trevor Rogers Ele recebeu o único voto de primeiro lugar, bem como 26 votos de segundo lugar. Enquanto isso, Arosarina recebeu 22 dos 30 votos para o primeiro lugar, garantindo sua vitória decisiva.

Na 5ª escolha do draft do MLB Draft 2018, a Índia viu seu estoque potencial cair um pouco na temporada de 2021, já que ele havia perdido a maioria dos rankings do Note Top 100. Ele claramente não recebeu o memorando, já que a ex-estrela do Florida Gators pegou o segundo emprego principal em Cincinnati e o seguiu.

Os Reds merecem alguns elogios por permanecerem com a Índia desde o início, enquanto lutaram por um difícil primeiro mês da temporada, postando apenas 0,239 / 0,316 / 0,358 em abril. Ele melhorou esses números em maio, mas ainda está abaixo da média da liga em termos de produção ofensiva total. No entanto, com dois meses de representantes da liga principal em seu currículo, a Índia deu o seu passo e nunca olhou para trás.

A Índia cortou 0,303 / 0,425 / 0,455 em junho e ficou bem acima da média da liga com morcegos em cada um dos três meses pós-temporada. De 1º de junho até o final da temporada, a Índia teve um ritmo de 0,281 / 0,390 / 0,493 com uma taxa de caminhada impressionante de 11,9% e taxa de strike 22,5%. No geral, ele terminou o ano com uma sequência de rebatidas de 269 / .376 / .459, somando 21 home runs, 34 duplas, duas triplas e uma dúzia de roubos de bola (em 15 tentativas). Com a manopla, Defensive Runs Saved e Ultimate Zone Rating empatou como uma média na segunda base. Os Outs acima da média de Statcast foram mais negativos, avaliando-o em -7, mas Baseball-Reference e FanGraphs igualmente o avaliaram em 3,9 vitórias acima da substituição. Cincinnati agora pode controlar a Índia até 2026.

Arozarena, de 26 anos, fez uma aparição em cena com uma das mais impressionantes performances pós-temporada na memória recente durante o Rays 2020 World Series e manteve sua elegibilidade de novato até 2021. Embora ele não tenha dominado exatamente nos mesmos níveis nesta temporada , o ex-Cardinal Farmer teve uma sequência ininterrupta Uma batida sólida de 0,274 / 0,356 / 0,459 com 20 home runs, 32 duplas, triplas e 20 roubadas de bola (em 30 tentativas) em 604 aparições na mesa. A Baseball-Reference avaliou-o em 4,1 vitórias sobre a substituição, enquanto FanGraphs avaliou-o em 3,3.

obtido junto Jose Martinez No comércio que aumentou a probabilidade de promoção Matthew Liberator Para St. Louis, Arosarina se consolidou como um jogador defensivo diário e um componente chave do time de Tampa Bay nas próximas temporadas. Além de sua forte combinação de força e velocidade no tabuleiro, Arozarena atraiu sinais defensivos positivos em suas defesas (3) e ultrapassagens médias (1). Como a Índia, pode ser controlado ao longo da temporada de 2026.

Defensivo da Índia, Rogers e Cardinals Dylan Carlson Ele voltou para casa com a esmagadora maioria dos votos nas cédulas da Liga Nacional. Os jogadores do Cubs também conseguiram alguns votos perdidos em terceiro lugar sabedoria patrícia E Frank Roundabout; Brave mão direita Ian Anderson; pirata mais perto David Bednar; e colegas na Índia Tyler Stevenson E Vladimir Gutierrez.

Na MLS, os Astros eram destros Luis garcia Ele ficou em segundo lugar com dois votos dos proprietários do primeiro lugar e 15 votos para o segundo lugar. Companheiro Arosarina, Caminhada do francoEle terminou em terceiro e obteve dois votos de primeiro lugar. Field Rangers Adulis Garcia Ele obteve três votos para o primeiro lugar, mas caiu para o quarto lugar geral, enquanto Cleveland está mais perto Classe Emmanuel Ele teve outro voto de primeiro lugar. Ryan Mountcastle dos orioles, Shane McClanahan de raios e Alk Manoh Os Blue Jays também obtiveram alguns votos de 2º e / ou 3º lugar.

Cheio O colapso da votação da Liga Nacional e cheio O colapso da votação da Liga Americana Disponível no site da BBWAA.