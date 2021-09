O sobrinho de Warren Buffett vence Berkshire Hathaway

tamanho da fonte





Warren Buffett é superado por alguém de sua família.

Boston Omaha



(Cotação da bolsa: BOMN), uma holding de capital aberto liderada por Alex Buffett Rosick, neto de Buffett, oscila Berkshire Hathaway (BRK.B) Estoque este ano até agora. As ações do Boston Omaha subiram 21,7% no ano até agora, ultrapassando 19,7% e 19,4%, respectivamente, dos ganhos.

Berkshire Hathaway



Ações das classes A e B. Ambas as gerações de Buffets têm um aumento de 18% em Standard & Poor’s 500 Até agora, em 2021.

No entanto, definitivamente não é uma comparação comparativa. Rosick, que é co-CEO e co-presidente do Boston Omaha, não tem um longo caminho a percorrer Registro de desempenho excepcional propriedade de Buffett. Boston Omaha tem uma capitalização de mercado de pouco menos de US $ 1 bilhão, enquanto a Berkshire Hathaway tem uma capitalização de mercado de US $ 625 bilhões.

Mas aqueles que pensam que o garoto está tramando algo podem querer observar a mudança do Boston Omaha na semana passada. vendeu 447.804 ações







Casas Dreamfinders



(DFH) 13-15 de setembro para um total de $ 8,7 milhões, ou uma média de $ 19,32 cada. de acordo com Modelo enviado por Boston Omaha Com a Securities and Exchange Commission, ela agora possui 4,4 milhões de ações da construtora por meio de subsidiárias.

O Boston Omaha não respondeu a um pedido de comentário sobre a venda de ações.

Boston Omaha, ainda o terceiro maior investidor em Dream Finders, foi um dos primeiros compradores. Comprou US $ 12 milhões em unidades favoritas do Dream Finders Em maio de 2019. localizadores de sonhos Lançado ao público em janeiro de 2021As ações custam US $ 13 por ação. Boston Omaha Adquiriu 120.000 ações do Dream Finders preço da oferta pública inicial; O restante das ações ordinárias da Dream Finders foi recebido de Converter unidades favoritas.

Inside Scoop é um recurso regular do Barron que cobre transações de ações por executivos corporativos, membros do conselho – os chamados insiders – bem como principais acionistas, políticos e outras personalidades notáveis. Devido ao seu status de insider, esses investidores são obrigados a divulgar as negociações de ações com a Securities and Exchange Commission ou outros grupos reguladores.

