Na próxima semana para as ações: a estagflação já abalou a economia antes. Ele voltou?

Esse fenômeno – que descreve um período de alta inflação e crescimento econômico estagnado – tem sido um pesadelo para os formuladores de políticas, deixando-os com poucas opções para conter os preços descontrolados sem prejudicar a economia. Presidente do Federal Reserve, Paul Volcker Ele acabou tendo que aumentar as taxas de juros a níveis sem precedentes para controlar a inflação.

Agora, as más notícias: décadas depois, a conversa sobre estagflação está de volta.

Enquanto isso, os economistas reduziram as previsões de crescimento econômico ao avaliar o impacto da variante delta altamente contagiosa do coronavírus, que chega quando algumas medidas de estímulo começam a diminuir.

Um longo período de estagflação ainda não é a suposição básica entre economistas e investidores de Wall Street.

“Este é um estado permanente, ou é [it] Mais relacionado às fricções em torno da reabertura? “Acho que a maior parte é temporária”, disse-me Neil Schering, economista-chefe do Capital Economics Group.

Mas há motivos para prestar muita atenção ao que está acontecendo. Embora o Fed também enfatize que a inflação mais recente é temporária e passará assim que a cadeia de suprimentos diminuir o estresse após a pandemia e a turbulência no mercado de trabalho, os consumidores estão demonstrando preocupação crescente.

Na semana passada, o Federal Reserve Bank de Nova York divulgou sua última pesquisa sobre as expectativas do consumidor. Constatou que as expectativas de inflação para o próximo ano estavam em nível recorde, assim como as do horizonte de três anos. Os dados remontam a 2013.

Divida: os economistas estão de olho nas expectativas de inflação porque podem encorajar os trabalhadores a exigir salários mais altos. Se os consumidores recebem mais, seu poder de compra aumenta e as empresas podem aumentar os preços novamente – reiniciando todo o ciclo.

Em uma nota recente para clientes, os estrategistas do Bank of America Ohseung Kwon e Savita Subramanian mencionaram preocupações sobre os preços da energia. A crise do petróleo de 1973 é amplamente vista como um agravante dos problemas de inflação.

“Embora não seja nosso caso-base, a estagflação é frequentemente acompanhada por choques do petróleo, e com os preços do petróleo bruto subindo recentemente devido a interrupções na cadeia de abastecimento, o risco de choques do petróleo aumentou”, disseram Kwon e Subramanian.

O que acontece a seguir: A economia dá alguns sinais de resiliência face à variável delta. Mas Kwon e Subramanian aconselham os clientes a considerar ações com bons lucros e ações de empresas menores que estão mais protegidas da inflação.

Enquanto isso, os responsáveis ​​pela gestão da economia devem equilibrar uma complexa matriz de fatores. Funcionários do Federal Reserve e do Banco da Inglaterra, que se reúnem nesta semana, devem decidir se mantêm sua avaliação de que o problema é transitório.

Isso permitiria que eles retirassem o apoio em um período de crise de maneira ordeira. Mas com a crescente conversa sobre estagflação, essas decisões não serão fáceis.

“Serão alguns meses desconfortáveis ​​para os bancos centrais”, disse Schering.

Acompanhe a investigação massiva do Wall Street Journal no Facebook

Site de rede social do Facebook FB Na semana passada, o Wall Street Journal divulgou um Uma série de artigos malditos Cerca de, citando documentos internos que vazaram detalhando em termos notavelmente francos como a empresa não só está bem ciente dos efeitos negativos de suas plataformas sobre os usuários, mas também como repetidamente falhou em abordá-los.

Há muito mais a desvendar do que uma investigação de revista. Mas uma coisa que se destaca é como os problemas do Facebook são flagrantemente documentados, usando prosa simples e observacional, que não costuma ser encontrada em comunicações internas de empresas multinacionais, escreve minha colega de negócios da CNN, Alison Morrow.

ela corrente penteada E selecione alguns destaques.

Sobre a saúde do adolescente: Na reportagem da revista no Instagram Na reportagem da revista no Instagram Impacto em adolescentes , jornalistas citam um grupo de slides de pesquisadores do Facebook.

“Estamos piorando os problemas de imagem corporal para uma em cada três adolescentes”, disse um slide de 2019, de acordo com o Wall Street Journal. Outro dizia: “Os adolescentes culpam o Instagram pelo aumento da ansiedade e da depressão … Essa reação foi sem precedentes e consistente em todos os grupos.”

Lista de permissões do Facebook: O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, enfatizou repetidamente publicamente que o Facebook é uma plataforma neutra que coloca bilhões de usuários em pé de igualdade. Mas em O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, enfatizou repetidamente publicamente que o Facebook é uma plataforma neutra que coloca bilhões de usuários em pé de igualdade. Mas em Outro relatório Em relação à prática da empresa de “whitelisting” – uma política que permite que políticos, celebridades e outras figuras públicas zombem das regras da plataforma – o Wall Street Journal encontrou uma revisão interna de 2019 que pedia que o Facebook se desacreditasse publicamente.

“Na verdade, não fazemos o que dizemos que fazemos publicamente”, disse a revista, de acordo com o jornal. “Ao contrário do resto da nossa comunidade, essas pessoas” – aquelas na lista de permissões – “podem violar nossos padrões sem quaisquer consequências”.

ficando com raiva: Em 2018, Zuckerberg disse que uma mudança no algoritmo do Facebook tinha como objetivo melhorar as interações entre amigos e familiares e reduzir a quantidade de conteúdo produzido profissionalmente em seus feeds. Mas de acordo com os documentos publicados pela revista, Em 2018, Zuckerberg disse que uma mudança no algoritmo do Facebook tinha como objetivo melhorar as interações entre amigos e familiares e reduzir a quantidade de conteúdo produzido profissionalmente em seus feeds. Mas de acordo com os documentos publicados pela revista, Aviso de pessoal A mudança teve o efeito oposto.

Como uma equipe de cientistas de dados disse sem rodeios: “Desinformação, toxicidade e conteúdo violento são extraordinariamente prevalentes entre os compartilhamentos”, de acordo com o relatório do jornal.

Rolando no seu sofá? o investigação completa Mais do que vale o seu tempo.

