Projeto Lightspeed no ecossistema de startups da Índia e perspectivas de investimento

Os investidores estão apostando em startups indianas e assumindo mais riscos, em parte graças às melhorias na infraestrutura da Índia, de acordo com um capitalista de risco.

A negociação aumentou na maior economia do Sul da Ásia nos primeiros sete meses de 2021, à medida que o número de investidores estrangeiros com grandes bolsos disparou. Startups indianas pagas com dinheiro novo.

“Há muito capital fluindo para a Índia no momento”, disse Vibhav Agrawal, sócio da Lightspeed Venture Partners, à CNBC.placas de rua ásia” Sexta-feira.

tantos quanto possível 828 negócios financiados por capital de risco anunciados na Índia entre janeiro e julho, com um valor total exposto de US $ 16,9 bilhões, disse a empresa de análise GlobalData no mês passado. que marcou 40,8% de salto no valor da transação em comparação com todo o ano de 2020.