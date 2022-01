O retorno do Fiesta Bowl do estado de Oklahoma bate a “maior” Notre Dame da história da escola, diz Mike Gundy

Oklahoma Excelência nossa Senhora 23-7 na segunda metade do Fiesta Bowl no sábado para completar o retorno da temporada de 2021 com uma vitória por 37-35.

O técnico do Cowboys, Mike Gundy, descreveu a vitória como a maior da história do programa.

“Obviamente, esta é a maior vitória da história da escola. Você está na tigela do Ano Novo. Você joga Notre Dame. O maior retorno da história da escola. … A maior vitória da história da escola”, disse Gundy, via ESPN.

Os Cowboys perderam 21 pontos no jogo. É a segunda vez que o Cowboys termina uma temporada com 12 vitórias. Os Cowboys foram classificados em # 1 nas pesquisas da AP durante a temporada e estão se preparando para terminar perto do topo assim que a classificação final for divulgada.

Spencer Sanders, quarterback da OSU, coletou 496 jardas e quatro touchdowns, incluindo três passes TD para Ty Martin.

“Caímos para trás e marcamos rapidamente antes do intervalo, e isso nos deu esperança”, acrescentou Gundy. “Isso nos deu a chance, como treinadores, de dizer: ‘Pessoal, estamos bem.'”

Sanders terminou com 371 jardas e 125 jardas. Ele é o segundo jogador na história da FBS com 350 jardas de passe, 100 jardas rápidas e quatro touchdowns em um jogo de bola, juntando-se a Boyd Tag de Clemson no Orange Bowl de 2014.

Martin e Brennan Presley tiveram 10 capturas cada. Martin terminou com 104 jardas e Presley com 137.

Jack Kwan de Notre Dame foi 38 para 68 para 509 jardas de passagem e cinco touchdowns e interceptações. Sua metragem estabeleceu um recorde no Fiesta Bowl.

“No primeiro tempo marcamos 28 pontos, movemos a bola e protegemos o meio-campista, e está claro que as coisas não funcionaram assim no segundo tempo”, disse o técnico do Notre Dame, Marcus Freeman. “Temos que voltar e ver o que a defesa fez esquematicamente para nos dar alguns problemas e tentar encontrar uma maneira de garantir que isso não aconteça novamente.”

Freeman estava fazendo sua estréia como treinador principal depois que o ex-treinador irlandês Brian Kelly foi para a LSU.

Oklahoma State termina sua temporada 12-2, enquanto Notre Dame termina 11-2.

