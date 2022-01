Minnesota Vikings em Green Bay Packers: Resumo do primeiro trimestre e discussão do segundo trimestre

Passamos pelo primeiro quarto do Sunday Night Football no Lambeau Stadium, e por Minnesota Vikings o caminho do Green Bay Packers Pontuação 3-0.

Aqui está o stream de vídeo de nossa transmissão ao vivo, que você pode assistir aqui ou no Os Vikings se reportam ao canal de Drew e Ted no YouTube.

Os Vikings venceram jogando a moeda ao ar e atrasando-a para o segundo tempo, dando o ataque do Green Bay Football primeiro. A combinação de Aaron Rodgers e Davante Adams moveu o ataque dos Packers de forma rápida, empurrando-os para o vermelho. Anthony Barr parou bem em terceiro, e os Packers se contentaram com uma tentativa de field goal de Mason Crosby, chamando de 35 jardas para dar ao time da casa uma vantagem inicial de 3-0.

Os Vikings tiveram sua liderança inicial na área de Green Bay, e enfrentaram o quarto e o terceiro lugares no Green Bay 47. Mike Zimmer, sem nada a perder, decidiu lançar os dados e partir em frente. Sean Mannion tentou acertar CJ Ham direto na primeira marca de descida, mas o passe escapou de suas mãos incompletas para uma virada para baixo.

O Packers pegou a bola e correu de volta ao território de Minnesota, encontrando um quarto touchdown da linha de 11 jardas do Minnesota. Em seguida, os feixes tentaram ir para Adams na zona final, e Mackenzie Alexander quebrou para outra rodada nos mergulhos!

Os Vikings então foram três e estavam fora com a próxima posse, acabando por encontrar Jordan Berry para dar a bola no time do Packers 37. Ele então forçou a defesa do Minnesota mais três vezes para pegar a bola de volta para o ataque.

À medida que avançamos para o segundo quarto de jogo, os Vikings perdem os Packers com um placar de 3-0. Junte-se a nós no segundo tempo de jogo!