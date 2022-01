Funcionário da Canucks agradece ao fã de Seattle Kraken por descobrir o câncer

SEATTLE (AP) – Brian “Reed” Hamilton estava no meio da movimentação do equipamento no banco do Vancouver Canucks na Climate Pledge Arena entre os períodos de 23 de outubro contra o Seattle Kraken quando percebeu uma mulher atrás do banco pressionando seu telefone contra o plexiglass.

A mensagem foi escrita em seu telefone em fonte grande e chamou a atenção de Hamilton, gerente assistente de equipamento da Canucks. A carta expressava a preocupação de Nadia Popovici de que ela acreditasse que a verruga na nuca de Hamilton era cancerosa e que ele precisava ser examinado.

Acontece que ela estava certa.

“Eu me senti muito mal no momento porque eu saí da cadeira e coloquei o telefone dela no vidro e no telefone ela disse que a verruga na sua nuca era câncer”, lembrou Hamilton no sábado, antes dos Canucks jogarem o segundo jogo da temporada em Seattle. “Então, encolhi os ombros e apenas segui em frente… Minha resposta inicial foi quando descobri que me sentia mal porque não tinha realmente lhe dado uma hora do dia. Estou animado porque ela sabe porque ela precisa saber. “

Os Canucks postaram uma carta de Hamilton no sábado, contando a história de como tudo isso aconteceu e expressando sua gratidão e desejo de conhecer a mulher em questão.

# hockey_twitterNós precisamos da sua ajuda! Por favor, RT para espalhar a palavra e nos ajudar a conectar Red com a mulher que ele considera uma heroína. pic.twitter.com/HlZybgOnjf – Vancouver #Canucks (@Canucks) 1 ° de janeiro de 2022

Em cerca de uma hora, o Canucks e o Seattle Kraken disseram Popovici, de 22 anos, foi contatado Depois de passar a véspera de Ano Novo trabalhando em uma linha direta de crise. A dupla conseguiu se encontrar cerca de 90 minutos antes do Kraken e do Canucks tocarem na noite de sábado.

“O fato de eu olhá-lo nos olhos e ouvir o que aconteceu do ponto de vista dele”, disse Popovici, que se formou na Universidade de Washington e planeja cursar medicina no próximo ano. “Imagine como é paradoxal para você estar no trabalho e ter alguém olhando para você e dizer: ‘Ei, talvez você vá ver um médico. “Não é isso que você quer ouvir. Portanto, o fato de eu poder vê-lo e falar com seus familiares que foram realmente tocados por evitar uma grande bala é muito especial.”

O Kraken admitiu a história do que aconteceu no meio do primeiro período para uma ovação do público e anunciou que ambas as franquias dariam a Popovici um presente combinado de US $ 10.000 para ajudar nas despesas da faculdade de medicina.

junto com Tweet incorporarNadia Popovici nos concedeu uma bolsa de estudos de $ 10.000 para a faculdade de medicina como uma demonstração de nosso apreço 👏 pic.twitter.com/VgK8aMgJTA – Vancouver #Canucks (@Canucks) 2 de janeiro de 2022

Hamilton está com os Canucks há quase 20 anos, começando com o time em 2002. Em meio ao caos em torno do banco para um jogo da National Hockey League, Hamilton disse que ficou surpreso que Popovici foi capaz de notar uma toupeira que ele não tinha ideia. foi.

“Como ela viu isso me deixa perplexo”, disse Hamilton. “Não era muito grande. Eu uso uma jaqueta. Eu uso um rádio nas costas da minha jaqueta que fica pendurado para que as cordas fiquem lá.”

Popovici disse que fez muito trabalho voluntário em hospitais, inclusive ajudando na enfermaria de oncologia.

“Eu vi e pensei, ‘Uau, esta é uma imagem perfeita de como é o câncer de pele'”, disse Popovici.

O jogo em Seattle em outubro foi a última parada na viagem inaugural dos Canucks. Dois dias depois de retornar a Vancouver, Hamilton pediu à equipe de médicos que examinasse a mancha em questão. Quando eles expressaram preocupação, Hamilton o removeu alguns dias depois e o enviou para uma biópsia.

Os resultados da biópsia mostraram a presença de células cancerosas na toupeira. Em seguida, uma área maior de pele ao redor da toupeira foi removida para exame, e Hamilton disse que o resultado foi negativo.

Hamilton foi informado por seus médicos que o câncer na toupeira poderia se tornar uma ameaça à vida dentro de alguns anos se não tivesse sido tratado.

“Foi apenas na camada mais externa da minha pele”, disse Hamilton. “Não penetrou na segunda camada da minha pele e isso é porque o pegamos muito cedo.”

Hamilton disse que todo o propósito de contar sua história e publicar a carta era agradecer a Popovicci por seus esforços em chamar sua atenção e escrever a carta.

“Eu entendo que sou parte da história, mas ela precisa saber que é a história”, disse Hamilton. “Foi ela quem fez isso. Ela salvou uma vida … Você deve saber que seus esforços foram corretos e benéficos.”

