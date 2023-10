O que você sabe esta semana?

As ações tiveram o pior mês do ano e o início do novo trimestre não trará muito alívio.

O relatório de emprego de Setembro destaca uma semana de dados económicos depois de um acordo de última hora ter salvado os EUA de uma paralisação governamental. As principais actualizações sobre a actividade nos sectores da indústria transformadora e dos serviços da economia, bem como as últimas leituras sobre oportunidades de emprego, irão destacar o calendário económico.

No que diz respeito aos lucros, os resultados da Constellation Brands (STZ) e da Levi’s (LEVI) irão destacar uma semana leve de relatórios trimestrais.

As ações entram em outubro após dois meses consecutivos de queda. No terceiro trimestre, o Nasdaq Composite (^IXIC) caiu 4,1%, enquanto o S&P 500 (^GSPC) caiu 3,6% e o Dow Jones Industrial Average (^DJI) caiu 2,8%.

Na sua conferência de imprensa de Setembro, o presidente da Fed, Jerome Powell, observou que as condições de oferta e procura “continuam a alcançar um melhor equilíbrio”, à medida que surgiram sinais de um abrandamento no mercado de trabalho ao longo dos últimos meses.

Os investidores e observadores do Fed estarão à procura de mais sinais disto, de olho no mercado de trabalho na próxima semana.

O relatório de empregos de setembro deverá mostrar que 168 mil empregos foram criados na economia dos EUA no mês passado, com a taxa de desemprego caindo para 3,7%, segundo dados da Bloomberg. Em Agosto, a economia dos EUA criou 187.000 empregos, enquanto a taxa de desemprego aumentou inesperadamente.

O relatório de Agosto trouxe também um aumento significativo na taxa de participação da força de trabalho, atingindo 62,8%, o seu nível mais elevado desde Fevereiro de 2020.

“À medida que as taxas de juro mais elevadas continuam a pesar sobre a procura de trabalho, esperamos desacelerações adicionais no mercado de trabalho”, escreveu a equipa de economistas do Wells Fargo numa nota na sexta-feira. “Esperamos que a economia dos EUA crie 150 mil empregos em setembro, o que representa uma queda em relação aos 187 mil de agosto.”

O setor automobilístico permanecerá no centro das atenções nos próximos dias, à medida que o sindicato United Auto Workers (UAW) amplia sua greve na sexta-feira. O UAW adicionou mais trabalhadores à greve na Ford (F) e na GM (GM), mas excluiu a Stellantis (STLA) à medida que as negociações melhoraram na semana passada.

As montadoras também devem anunciar entregas trimestrais na próxima semana. Espera-se que a Tesla (TSLA) relate entregas de 456.000, abaixo dos cerca de 466.000 no trimestre anterior.

“Embora a situação ainda possa evoluir, para os fornecedores até agora, o impacto da greve parece, na verdade, ser mais modesto do que o inicialmente esperado”, escreveu Ryan Brinkman, analista de pesquisa de ações automotivas do JPMorgan, em nota de 25 de setembro.

Ele acrescentou: “Embora a situação possa estar claramente piorando, os crescentes ventos contrários neste momento parecem mais sérios para o quarto trimestre”.

O presidente Joe Biden se junta à greve do United Auto Workers em um piquete, terça-feira, 26 de setembro de 2023, em Van Buren, Michigan.(AP Photo/Evan Vucci)

O aumento dos preços do petróleo e os rendimentos do Tesouro de 10 anos (^TNX) pairando perto dos máximos de 16 anos pesaram sobre as ações nas últimas semanas, uma vez que uma postura mais elevada do Fed fez com que as ações caíssem até o final de setembro.

Os estrategistas agora parecem estar divididos sobre o que a recuperação de longo prazo significará para as ações no resto do ano.

Marko Kolanovic, estrategista-chefe de mercado do JP Morgan, ressalta que a política fiscal restritiva é apenas um dos vários obstáculos, uma vez que o crescimento é mais lento do que o esperado na China e o consumidor dos EUA está sob mais pressão.

“No médio prazo, permanecemos negativos e consideramos o risco-recompensa nos spreads de ações e de crédito pouco atraente em relação à alternativa de renda fixa (dinheiro)”, escreveu Marko Kolanovic em nota aos clientes na quarta-feira. “É provável que isto continue a acontecer enquanto as taxas de juro permanecerem num território altamente limitado e o fardo do risco geopolítico persistir.”

Mas a estratégia de ações do Bank of America ainda prevê vantagens para o S&P 500, especificamente para o índice de peso igual, que dá menos ênfase às ações de tecnologia de grande capitalização, que já registaram uma subida nas avaliações.

“Não acreditamos que um ambiente de taxas altas seja a única coisa ruim para as ações”, disse Ohson Kwon, estrategista quantitativo e de ações do Bank of America, ao Yahoo Finance.

Ele acrescentou: “O que realmente assusta o mercado não é o nível das taxas de juros, mas mais a volatilidade dos preços. Assim que a volatilidade se estabilizar, acho que as ações ainda poderão ter um bom desempenho”.

Calendário semanal

Segunda-feira

Ganhos: Sem lucros perceptíveis

Dados econômicos: S&P Global US Manufacturing PMI, setembro, final (48,9 esperado, 48,9 anterior); Gastos mensais com construção, agosto (+0,6% esperado, +0,7% anteriormente); Índice de Manufatura ISM, setembro (47,8 esperado, 47,6 anteriormente)

Terça-feira

Ganhos: McCormick (MKC), Cal-Maine Foods (CALM)

Dados econômicos: JOLTS Job Openings, agosto (8,9 milhões esperados, 8,8 milhões anteriormente);

Quarta-feira

Ganhos: Tilray (TLRY)

Dados econômicos: Solicitações de hipoteca de MBA, semana encerrada em 29 de setembro (anteriormente -1,3%); ADP Employment Change, Setembro (150.000 esperados, 177.000 esperados); Encomendas à Fábrica, agosto (+0,2% esperado); Encomendas de Bens Duráveis, Final de Agosto (+0,2% anteriormente); Índice de Serviços ISM, setembro (53,5 esperado, 54,5 anteriormente) S&P Global US Services PMI, setembro, final (50,2 esperado, 50,2 anteriormente); PMI global composto do S&P dos EUA, setembro, final (anteriormente 50.1)

Quinta-feira

Ganhos: Conagra (CAG), Constellation Brands (STZ), Levi’s (LEVI)

Dados econômicos: Cortes de empregos desafiadores, ano a ano, setembro; Pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego, 30 de setembro (anteriormente 204.000)

Sexta-feira

Ganhos: Sem lucros perceptíveis

Dados econômicos: Relatório sobre folhas de pagamento não agrícolas, setembro (+170.000 esperados, +187.000 anteriormente); Taxa de Desemprego, Setembro (3,7% esperado, 3,8% anteriormente); Rendimento médio por hora, mês a mês, setembro (+0,3% esperado, +0,2% anteriormente); Rendimento médio por hora, ano a ano, setembro (+4,3% esperado, +4,3% anteriormente); Média de horas semanais trabalhadas, setembro (34,4 esperadas, 34,4 anteriores); Taxa de participação da força de trabalho, setembro (anteriormente 62,8%)

Josh Schaeffer é repórter do Yahoo Finance. Siga-o no X @_joshschafer.

