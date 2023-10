A União Europeia lança a primeira fase da primeira tarifa fronteiriça de carbono do mundo

BRUXELAS (Reuters) – A União Europeia lançou neste domingo a primeira fase do primeiro sistema do mundo para impor tarifas sobre as emissões de dióxido de carbono sobre aço, cimento e produtos importados, enquanto tenta evitar que produtos estrangeiros mais poluentes prejudiquem sua transição verde.

A tarifa planeada suscitou preocupação entre os parceiros comerciais e, num fórum no mês passado, o principal enviado climático da China, Xie Zhenhua, instou os países a não recorrerem a medidas unilaterais, como um imposto da UE.

A União não começará a cobrar quaisquer taxas pelas emissões de dióxido de carbono na fronteira até 2026.

No entanto, domingo marca o início da fase inicial do Mecanismo de Ajustamento das Fronteiras de Carbono (CBAM), quando os importadores da UE devem comunicar as emissões de gases com efeito de estufa incorporadas durante a produção de quantidades importadas de ferro, aço, alumínio, cimento, electricidade e fertilizantes. E hidrogênio.

A partir de 2026, os importadores terão de comprar certificados para cobrir as emissões de dióxido de carbono, a fim de colocar os produtores estrangeiros em pé de igualdade com as indústrias da UE, que devem comprar licenças do mercado de carbono da UE quando poluem.

O Comissário Económico Europeu, Paolo Gentiloni, disse que o objectivo era encorajar a mudança global para uma produção mais verde e evitar que os fabricantes europeus se mudassem para países com padrões ambientais mais baixos.

Visa também evitar que percam para concorrentes estrangeiros enquanto investem para contribuir para as metas da UE de reduzir as emissões líquidas do bloco em 55% até 2030, em relação aos níveis de 1990.

Empresas da União Europeia, Grã-Bretanha e Ucrânia disseram à Reuters que esperam um impacto inicial limitado durante a fase experimental.

A Comissão Europeia afirma que o imposto fronteiriço está em conformidade com as regras da Organização Mundial do Comércio, na medida em que trata as empresas estrangeiras e nacionais de forma igual e permite uma dedução da taxa fronteiriça para quaisquer preços do carbono já pagos no estrangeiro.

“O CBAM não tem a ver com protecionismo comercial. Trata-se de proteger a ambição climática da UE – e de se esforçar para aumentar o nível de ambição climática em todo o mundo”, disse Gentiloni em respostas escritas às perguntas da Reuters.

A associação europeia da indústria siderúrgica Eurofer, que tem estado na vanguarda daqueles que na Europa procuram tarifas fronteiriças, disse que a fase inicial testaria até que ponto o CBAM pode evitar a transferência da produção industrial para países com políticas climáticas menos ambiciosas.

Entre os importantes parceiros comerciais da Europa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, o Ministério do Comércio turco e um responsável dos EUA recusaram-se a comentar o lançamento.

