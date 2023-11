O que verificar versus o que levar em suas viagens de férias

O que a TSA permitirá que você viaje nesta temporada de férias Viajar de avião nesta época de festas não deve impedi-lo de contribuir para a diversão! Aqui estão algumas coisas que você pode e não pode fazer por meio do TSA.

Viajar durante as férias pode ser uma das épocas mais estressantes do ano. Este ano, a AAA espera que mais de 55 milhões de pessoas viajem para algum lugar nas férias. Com um grande número de pessoas fluindo pelos aeroportos, espera-se que as filas se tornem mais longas e mais lentas. Uma maneira de agilizar é saber o que levar na mala antes de sair.

A Administração de Segurança de Transportes Guia completo Para a maioria dos itens: bolas de gelo (despachadas, a menos que contenham menos de 3,4 onças de líquido), chifre (bom na bagagem de mão ou despachada), cortadores de caixa (permitidos apenas na bagagem despachada). Mas se não estiver na bagagem despachada, humor para navegue em um site do governo Aqui estão algumas categorias amplas de coisas para verificar e coisas para fazer durante suas viagens de férias.

“A coisa mais comum que atrasa um viajante em um posto de controle da TSA é ter um item proibido na bagagem de mão”, disse a porta-voz da TSA, Lisa Farbstein, em comunicado. “O conselho da TSA é que quando um viajante está pronto para fazer as malas para uma viagem, é melhor começar com uma mala vazia para que o passageiro saiba com certeza o que está dentro e saiba que nada é proibido na mala lateral e no bolso com zíper. Ou apenas no fundo da bolsa.

Coisas que você deve continuar fazendo

◾ medicamento: Se algo der errado em sua viagem, você precisará levar seus medicamentos com você. Durante interrupções de voo, você pode acabar separado de sua bagagem despachada.

◾ Baterias: Baterias AA e AAA normais são adequadas tanto para bagagem despachada quanto para bagagem de mão, mas a maioria dos dispositivos que usam baterias de íon de lítio, como telefones celulares e bolsas inteligentes, devem ser levados para a cabine. As baterias podem representar risco de incêndio no porão de carga.

◾ Suprimentos para bebês: Você deve levar tudo o que seu bebê precisa no avião, incluindo fórmula embalada em recipientes maiores que 3,4 onças.

Coisas que você deve verificar

◾ Armas de qualquer tipo: Verifique primeiro com sua companhia aérea as instruções sobre como embalá-lo. A TSA tem relatado recentemente um aumento no número de armas de fogo em postos de controle, o que pode retardar sua experiência de viagem e possivelmente resultar em um encaminhamento para as autoridades.

◾ Dispositivos de mobilidade alimentados por bateria: As companhias aéreas geralmente não conseguem armazenar grandes dispositivos de mobilidade a bordo e quase sempre precisam ser verificados. Relatos de danos são frequentes e os viajantes com deficiência pedem melhorias. Os agentes da TSA podem solicitar que você remova as baterias do dispositivo.

◾ Chaves com lâminas de alumínio: De qualquer forma, você não tem permissão para abrir seu próprio vinho a bordo. Chaves sem lâmina podem ser usadas na bagagem de mão, mas por quê?

Altura de cruzeiro: Evite filas e preços altos de passagens viajando nos feriados

Áreas cinzentas

◾ comida: Embora a maioria dos tipos de alimentos sejam permitidos a bordo, alguns cremes para barrar e queijos cremosos podem precisar ser verificados. Além disso, alguns produtos alimentares, como café ou produtos enlatados, aparecem como suspeitos durante as verificações de raios X da TSA, pelo que estes itens podem ser mais fáceis de rastrear.

◾ Presentes embrulhados: Novamente, esses presentes são tecnicamente permitidos no avião, desde que não haja nenhum item proibido embaixo do papel de embrulho, mas os agentes da TSA podem pedir que você desembrulhe os presentes como parte da triagem, por isso geralmente é melhor esperar para embrulhar qualquer um. Presentes até chegar ao seu destino de férias.

Para mais perguntas, a TSA pode ser contatada em várias plataformas de mídia social ou enviando uma mensagem de texto para 275-872.

Zach Wechter é correspondente de viagens do USA TODAY e mora em Nova York. Você pode contatá-lo em zwichter@usatoday.com