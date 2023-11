Atualizações ao vivo, inflação de Cingapura, PMI australiano

3 horas atrás

Os preços do petróleo caíram mais de um por cento depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, no âmbito do que é conhecido como grupo OPEP+, terem adiado a sua reunião de definição de políticas por quatro dias. As reuniões do cartel do petróleo foram remarcadas de 25 a 26 de novembro para 30 de novembro.

O preço do petróleo Brent, referência global, caiu 1,2%, para US$ 80,99 o barril, na quinta-feira, enquanto os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA caíram 1,04%, para US$ 76,3 o barril.

Andy Lipow, presidente da Lipow Oil Associates, disse que o adiamento pode ser devido a uma disputa entre membros do cartel.

Salientou que, por um lado, países africanos como a Nigéria, Angola e Congo querem ver quotas de produção mais elevadas, enquanto outras partes, como os EAU, foram autorizadas a aumentar a sua produção desde Janeiro passado.

“Isto deixou a Arábia Saudita no meio, com o fardo de equilibrar a oferta e a procura no mercado petrolífero sobre os seus ombros”, disse Lippo.

Arábia Saudita Exportações de petróleo em setembro Diminuiu 17,1% ano a ano.

-Li Ying Shan