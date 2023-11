O que saber sobre seguro de cuidados de longo prazo

quanto custa isso?

Em 2023, um homem de 60 anos que comprar uma apólice de US$ 165.000 pagará cerca de US$ 2.585 por ano por uma apólice que cresce 3% ao ano para levar em conta a inflação, de acordo com uma pesquisa da American Long-Term Care Insurance Association. , a Uma organização sem fins lucrativos que rastreia taxas de seguro. Uma mulher da mesma idade pagaria US$ 4.450 pela mesma apólice porque as mulheres tendem a viver mais e são mais propensas a usá-la. Quanto maior o ajuste inflacionário, mais cara é a política.

Se uma empresa estiver pagando mais do que esperava, provavelmente aumentará as taxas de juros. As empresas precisam da aprovação dos reguladores do seu estado, então você deve descobrir se a sua seguradora está solicitando ao Departamento de Seguros do seu estado que aumente as taxas nos próximos anos – e em caso afirmativo, em quanto – porque as empresas não podem aumentar os prêmios sem permissão . Você pode encontrar contatos do departamento de seguros do seu estado através Guia da Associação Nacional de Comissários de Seguros.

Devo comprá-lo?

Pode não valer a pena o custo se você não tiver casa própria ou tiver uma grande quantia de dinheiro economizada e não receber uma grande pensão além da Previdência Social. Se isso se aplicar a você, provavelmente você será elegível para o Medicaid depois de gastar o que tem. Mas o seguro pode valer a pena se todas as suas economias e bens, exceto a sua casa principal, valerem pelo menos US$ 75.000, de acordo com um relatório. Guia do consumidor Da Associação de Comissários de Seguros.

Mesmo que você tenha economias e objetos de valor para vender, considere se pode pagar os prêmios do seguro. Embora as seguradoras não possam cancelar uma apólice depois de vendê-la para você, elas podem – e muitas vezes o fazem – aumentar sua taxa de prêmio a cada ano. O Grupo de Comissários de Seguros provavelmente diz isso Apenas a cobertura deve ser considerada Se for inferior a 7% de sua renda atual e se você ainda puder pagá-lo sem dor se o prêmio aumentar em 25%.

Muitas seguradoras vendem apólices híbridas que combinam seguro de vida com seguro de cuidados de longo prazo. Eles são populares porque, se você não usar seus benefícios de cuidados de longo prazo, a apólice será paga ao seu beneficiário após sua morte. Mas, em comparação com as políticas de cuidados de longo prazo, as políticas híbridas são “mais caras e a cobertura não é tão boa”, disse Howard Bidlin, diretor de relações governamentais e defesa do Conselho Nacional do Envelhecimento.