O que os Estados Unidos podem aprender com a Noruega no que diz respeito à adoção de veículos elétricos

A Noruega possui a maior taxa de adoção de veículos elétricos do mundo. Cerca de 82% das vendas de automóveis novos serão de veículos elétricos na Noruega em 2023, de acordo com a Federação Norueguesa de Estradas (OFV). Em comparação, 7,6% das vendas de carros novos nos Estados Unidos foram elétricas no ano passado, de acordo com estimativas do Kelley Blue Book. Na China, o maior mercado automobilístico do mundo, 24% das vendas de carros novos foram veículos elétricos em 2023, de acordo com a China Passenger Car Association.

“O nosso objetivo é que, até 2025, todos os automóveis novos sejam veículos com emissões zero”, afirmou Ragnhild Seyrstad, Secretário de Estado do Ministério do Clima e Ambiente da Noruega. “Acreditamos que alcançaremos este objetivo.”

O governo norueguês começou a incentivar a compra de veículos eléctricos na década de 1990, oferecendo estacionamento gratuito, utilizando faixas de autocarros, não cobrando taxas e, o mais importante, não tributando veículos com emissões zero. As vendas não começaram a aumentar até que o Tesla e outros modelos de carros elétricos se tornaram disponíveis, há cerca de 10 anos, disse Seierstad.

A capital da Noruega, Oslo, também abastece ferries, autocarros, semi-caminhões e até equipamentos de construção. Bombas de gasolina e parquímetros estão sendo substituídos por carregadores. É a utopia elétrica do futuro. A rede norueguesa tem sido capaz de lidar com o fluxo de veículos eléctricos até agora devido à abundância de energia hidroeléctrica.

“Os carros eléctricos custam talvez um terço do preço da gasolina porque temos quase 100% de energia hidroeléctrica.

A CNBC viajou por todo o mundo para se reunir com especialistas, funcionários governamentais e habitantes locais para descobrir como o país escandinavo alcançou uma taxa tão elevada de adoção de veículos elétricos.