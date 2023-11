O que Kyle Shanahan considera uma conversa ‘ridícula’ pode ser a diferença na vitória do 49ers sobre os Eagles

Se Kyle Shanahan estiver sendo honesto – e ele foi neste Dia de Ação de Graças – ele acha que a conversa é “ridícula”.

O técnico do San Francisco 49ers não valoriza classificar os quarterbacks como “elite” ou “calibre do Super Bowl”, explicou ele, depois que uma vitória por 31-13 sobre o Seattle Seahawks melhorou seu time para 8-3.

Ele não vê o sucesso nos playoffs nem o talento do quarterback em termos tão claros, e também não aconselha você a fazer isso.

“lá [have] “Houve muitos grandes quarterbacks que não ganharam Super Bowls”, disse Shanahan na noite de quinta-feira. “E aqueles que o fazem não vencem sozinhos. Eles têm que estar em um bom time e ter boas defesas e há muitas coisas envolvidas nisso.

No entanto, a conversa seguirá os 49ers na preparação para seu próximo jogo, uma revanche do campeonato NFC em 3 de dezembro com o Philadelphia Eagles. Porque está claro para qualquer fã da NFL que São Francisco tem um time muito bom e de muito sucesso nesta temporada. Também ficou claro que os 49ers levaram uma equipe muito boa e de muito sucesso para o jogo do campeonato da conferência na temporada passada.

Brock Purdy, de São Francisco, completou 21 de 30 passes para 209 jardas, um touchdown e uma escolha de seis na vitória de quinta à noite sobre Seattle. (Foto de Jane Gershovich/Getty Images) (Jane Gershovich via Getty Images)

Então, o quarterback titular Brock Purdy rompeu o UCL no cotovelo e o quarterback reserva Josh Johnson sofreu uma concussão, e os Eagles rapidamente dominaram um difícil time 49ers. O que nos traz de volta ao sermão de Shanahan.

“Você precisa ter um time de futebol muito bom para sequer falar sobre ter uma chance de chegar lá”, disse Shanahan. “E quando você tem um time de futebol muito bom, é melhor ter um zagueiro muito bom. E quando isso acontece, é melhor você ter sorte com as lesões. Você ainda precisa jogar uma boa defesa. Você tem que jogar melhor em tudo.”

Contra os Seahawks na quinta-feira, os 49ers verificaram ambas as caixas. Eles aproveitaram uma incompatibilidade esquemática para construir uma vantagem inicial que nunca perderiam; Um fraco esforço de linha defensiva de seis sacks foi complementado por um dia de paralisação do cornerback Charvarius Ward; Ele se recuperou de uma situação difícil no terceiro quarto, em que Purdy rendeu uma escolha 6.

Purdy certamente não foi tão perfeito ou tão limpo quanto no jogo anterior dos 49ers, quando o quarterback do segundo ano teve uma classificação de passe perfeita de 158,3. Mas o seu impacto foi maior do que sugere a sua pontuação no FMI. As contribuições despercebidas de Purdy podem mudar os cálculos dos 49ers contra os Eagles.

Shanahan sobre a decisão de Purdy: ‘Eu não conseguia acreditar’

No final da noite, Purdy completou 21 dos 30 passes para 209 jardas, um touchdown e uma interceptação. Ele também demonstrou um grande QI futebolístico em inúmeras partidas, duas das quais mostram as maneiras sutis como sua tomada de decisão impacta seu time.

Na última jogada do primeiro quarto, os 49ers enfrentaram o 2º e o 8º, vencendo por 7–3. Purdy recuou para limpar o campo, mas antes que pudesse liberá-lo para um alvo confiável, o seis vezes linebacker All-Pro Bobby Wagner começou a envolvê-lo. Wagner envolveu a cintura de Purdy em seus braços, girando o quarterback enquanto Purdy de alguma forma permanecia em pé. Então, antes que Purdy pudesse sucumbir ao poder de Wagner, ele empurrou uma bola rasteira para o tight end George Kittle.

Kittle fez um giro de 180 graus e chutou a bola a 8 metros do campo.

Os 49ers agora enfrentam o terceiro para o 7 em vez do terceiro para o 15. Com um pênalti defensivo e três touchdowns de Christian McCaffrey depois, o San Francisco ampliou sua vantagem para 14-3 no início do segundo quarto.

Os Seahawks não marcariam 14 pontos a noite toda. E o jogo em que a caixa marca com precisão, mas por pouco, já que um passe de uma jarda manteve o impulso vivo para dar aos Niners a produção e o impulso necessários.

“Ele está jogando em alto nível agora”, disse o recebedor do 49ers, Deebo Samuel, após acumular 94 jardas e um touchdown na scrimmage. “Pelo que estamos fazendo e por todas as jogadas que fizemos contra ele esta semana… ele jogou muito bem.”

A consciência de Purdy voltou a brilhar no meio do quarto período, quando San Francisco enfrentou o segundo para 7 na linha de 28 jardas de Seattle, desta vez com uma vantagem de 31-13. A vantagem deles era significativa, mas menor do que no primeiro tempo, antes que um golpe de sorte dos Seahawks enganasse Purdy em um cheque do retorno do quarterback do Seattle, Jordyn Brooks, para a escolha 6 no terceiro quarto.

Purdy será mais conservador então?

Sua jogada no meio do quarto período respondeu à pergunta de forma contundente.

Purdy fingiu uma transferência para o running back Elijah Mitchell, depois rapidamente recuou para examinar a cobertura da zona profunda de Seattle, que lhe deu a opção de escolher entre seus alvos altos e baixos. A opção de fazer login após as cadeias já estava aberta. Mas Purdy sentiu o safety Quandre Diggs de Seattle bem no fundo da rota do recebedor Brandon Aiyuk. Então ele confiou em sua liderança, confiou em Aiyuk para bloquear qualquer tráfego e perdeu o que Aiyuk chama de “ponto” e Shanahan de “um arremesso e tanto” que Aiyuk levou as últimas 4 jardas até a end zone para um jogo de 28 jardas. empatando o touchdown.

“Eu não podia acreditar que ele estava jogando [there]Shanahan disse. “Ficamos todos prendendo a respiração assim que ele soltou a bola porque a bola estava muito profunda, mas Brock deu um pequeno toque.

“Ele raramente verifica e você diz que ele errou o buraco fundo. Ele vê as coisas dessa forma. Ele nos provou com a bola no ar que foi a decisão certa.”

Purdy provou nesta temporada, como começou a provar na preparação para o campeonato da conferência da temporada passada, que ele é o quarterback que os 49ers precisam para superar os Eagles.

Quão equipados estão os 49ers para vencer os Eagles?

Shanahan minimizou o confronto iminente dos Eagles quando questionado na noite de quinta-feira.

Claro, 9-1 Filadélfia tem o melhor histórico da NFL. Com certeza, os Eagles eliminaram os 49ers da pós-temporada em janeiro e ameaçam fazê-lo novamente nesta temporada.

Mas Shanahan apontou a vitória dominante dos 49ers por 34-3 sobre o Jacksonville Jaguars em 13 de novembro como um jogo em que seus jogadores mostraram seu potencial. A vitória de 19 de novembro sobre o Tampa Bay Buccaneers deu início à recente seqüência de três vitórias consecutivas do 49ers, que dissiparia a maioria das preocupações que surgiram durante a seqüência de três derrotas consecutivas do San Francisco em outubro.

Os 49ers precisam de um pouco de sorte com saúde e lesões para atingir os objetivos que desejam. A seqüência de três derrotas consecutivas – a única derrota da temporada – ocorreu em um período em que Samuel perdeu todos os snaps, exceto nove no jogo 1, e Trent Williams também perdeu mais de dois jogos completos. Purdy lutou sem um alvo principal e um bloqueador principal, como muitos quarterbacks fazem (aviso: moderação e sanidade à frente). Embora ele continue aprendendo com decisões como a escolha 6 que fez na quinta-feira, ele entrou esta semana liderando a liga com uma classificação de passe de 115,1 que superou o segundo colocado Tua Tagovailoa por mais de nove pontos.

E os 49ers são mais do que apenas a máquina ofensiva que Shanahan construiu. Os pesados ​​investimentos na linha defensiva da franquia ajudaram a alimentar sua última aparição no Super Bowl há quatro anos e está começando a dar frutos novamente.

Nick Bosa, dos Seahawks, demitiu Geno Smith duas vezes na quinta-feira e acertou-o cinco vezes no total. Javon Hargrave (que voltou dos Eagles) contribuiu na offseason free agency com 1,5 sacks e sete tackles no total. A aquisição no meio da temporada, Randy Gregory, registrou um tackle para derrota, enquanto Chase Young, adição ao prazo de negociação, não quebrou a folha de estatísticas, mas interrompeu o suficiente para receber elogios de seus companheiros de equipe. Tudo isso antes do papel dos sete defensores em manter Seattle a 220 jardas e apenas 3 de 11 (27,3%) na terceira descida. (Shanahan desafiou Ward a desligar o recebedor DK Metcalf, que pegou apenas três alvos em 32 jardas em nove alvos.)

“A linha D é implacável [that] “Enquanto nos mantivermos firmes, eles irão lá e comerão sempre”, disse o linebacker do All-Pro Fred Warner. “Então, ao gastar mais tempo revisando os conceitos de rota, especialmente na terceira descida, e trabalhando na velocidade e na cobertura consistente, acho que é por isso que você vê resultados.

“Sempre falo sobre voltar a jogar nosso jogo. Acho que desde que adquirimos Chase Young as coisas meio que mudaram, certo?

Os 49ers esperam poder continuar aproveitando esse lado de sua sorte, inclusive na próxima semana contra os Eagles.

“Vamos aproveitar este jogo, mas obviamente há um grande jogo chegando”, disse Warner. “Estaremos prontos quando chegar a hora.”