A luta de Marte encerra o jogo de basquete Arizona State-BYU em Las Vegas

O time masculino de basquete do Arizona perdeu por 77-49 para a BYU no Vegas Showdown na noite de quinta-feira, mas uma briga no minuto final do jogo estragou o resultado.

Faltando 34 segundos para o final do jogo, Ali Atiki da BYU e Akil Watson da ASU se enroscaram sob a cesta da BYU depois que Atiki virou a bola.

Atiki pareceu dar um soco e os árbitros o expulsaram. Watson fez movimentos de varejo, mas foi restringido pelo técnico da BYU, Mark Pope, e não foi demitido.

Noah Waterman, da BYU, também foi expulso por deixar o banco durante a briga.

Waterman foi o principal motivador dos Cougars no jogo. Ele acertou seis cestas de 3 pontos e marcou 24 para liderar a BYU na vitória.

Waterman acertou 9 de 14 arremessos e pegou sete rebotes para os Cougars (5-0), que avançam para enfrentar o NC State no jogo do campeonato na noite de sexta-feira. Trevin Knell e Richie Saunders marcaram nove gols cada. Fosseni Traoré pegou nove rebotes e cinco assistências para marcar seis pontos.

Jamia Neal marcou 13 pontos para liderar o Sun Devils (2-2), que enfrentará o Vanderbilt antes do jogo do título. Frankie Collins fez 11 pontos e sete rebotes, enquanto Bryant Silibanji marcou 10 pontos saindo do banco.

Waterman acertou três cestas de 3 pontos no primeiro tempo, marcando 13 para levar a BYU a uma vantagem de 32-17 no intervalo. O Arizona State acertou 30% no primeiro tempo, acertou apenas 1 de 11 na faixa de 3 pontos e errou todos os seis lances livres. BYU acertou 35%, mas acertou 6 de 19 à distância e 4 de 5 na linha de falta.

A bandeja de Saunders faltando 3:05 para o fim do jogo deu à BYU sua maior vantagem da noite, 72-43.

Os Cougars acertaram 51,6% no segundo tempo e terminaram o jogo com 14 de 33 de fora do arco (42,4%). Os Sun Devils acertaram 39% no segundo tempo, incluindo 1 de 11 de longa distância.

A BYU lidera a série de todos os tempos 28-22.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

Siga @AZSports