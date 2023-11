Dak Prescott lança quatro TDs enquanto os Cowboys esmagam os líderes

Todd Archer e Joon Kim5 minutos para ler

Cowboys quebram pernas de peru para comemorar após o 4º passe de Dak para TD Os Cowboys assumem a liderança quando KaVontae Turpin faz um passe para touchdown de Dak Prescott, então o time comemora com pernas de peru na end zone.

ARLINGTON, Texas – O sucesso do home run continua chegando O Dallas Cowboys, embora o momento deste jogo tenha sido um pouco diferente dos quatro jogos em casa anteriores.

Desta vez, os Cowboys marcaram 25 pontos no quarto período para segurar Washington e manter a liderança no AT&T Stadium, superando os adversários por 198-60.

Mais importante ainda, eles mantiveram viva a busca pelo Philadelphia Eagles com uma vitória por 45-10 sobre os Líderes.

O quarterback dos Cowboys, Dak Prescott, lançou mais quatro passes para touchdown e completou passes para 10 jogadores diferentes. A defesa forçou três paradas de quarta descida no segundo tempo. Brandon Oubre fez sua 22ª tentativa de gol consecutiva na temporada.

Para finalizar, DaRon Bland estabeleceu um recorde da NFL com sua quinta escolha da temporada e a segunda em cinco dias, retornando um passe de Sam Howell para 63 jardas.

Agora vem a parte divertida para os Cowboys: nos próximos cinco jogos, eles enfrentarão Seattle Seahawks, Eagles, Buffalo Bills, Miami Dolphins e Detroit Lions. Eles terão a chance de mostrar se são candidatos legítimos ao Super Bowl rumo à reta final.

Dallas Cowboys

Divisão do QB: Dak Prescott disse que se sente na zona. Quinta-feira foi uma continuação, embora Prescott tenha feito alguns arremessos que ele poderia ter gostado, como uma bola profunda na primeira descida para CeeDee Lamb e uma queda sobre Jake Ferguson no terceiro quarto.

Mas quando importou, ele fez a jogada e evitou as faltas. Em seus últimos seis jogos, Prescott conseguiu 18 passes para touchdown (quatro contra Washington para Rico Dowdle, Brandin Cooks, Cedi Lamb, Kavontae Turpin) e duas interceptações. Sua última reta quente: os primeiros seis jogos da temporada de 2021, quando recebeu 16 passes para touchdown e quatro interceptações.

Jogo fundamental: Vamos chamá-los de peças. Washington estava movimentando bem a bola em sua primeira tacada no terceiro quarto, quando Stephon Gilmore, no terceiro para 1, leu perfeitamente um movimento duplo de Terry McLaurin e o colocou passo a passo na linha do gol para acertar um passe de Sam Howell . No quarto para 1, Osa Odighizuwa engoliu Brian Robinson Jr. para dar aos Cowboys a bola em seus próprios 41. Os Cowboys não tiveram uma conclusão durante os três quartos de quinta-feira, mas este foi tão bom quanto um.

Tendência promissora: Os Cowboys podem não ser tão bons quanto no ano passado na zona vermelha, quando marcaram touchdowns em 71% das vezes, mas são muito melhores do que nos primeiros cinco jogos, quando marcaram sete das 19 posses de bola dentro das 20 do adversário. Ele marcou em todas as três viagens à zona vermelha contra o Washington e marcou em 18 das últimas 27 viagens nos 20 jogos do adversário.

Próxima partida: contra Seahawks (20h15 horário do leste dos EUA, 30 de novembro)

Líderes de Washington

Os Washington Commanders estão facilitando a decisão do proprietário Josh Harris sobre a comissão técnica com o jogo.

Eles já perderam oito dos últimos 10 jogos. Harris não queria fazer uma mudança na temporada com a equipe, de acordo com várias fontes, mas isso foi antes de outra derrota feia por 45-10 para os Cowboys.

Harris ainda pode esperar até o final da temporada para tomar uma decisão pessoal, mas com 4-8 os líderes continuam na direção errada. Eles jogaram dois jogos transmitidos pela televisão nacional nesta temporada – recebendo o Chicago, anteriormente sem vitórias, na Semana 4 – e foram derrotados por um placar combinado de 85-30.

Tendência preocupante: Washington está agora 0-5 na NFC East, faltando um jogo para o final da divisão – o final da temporada em casa contra os Cowboys. A falta de competitividade dentro da divisão foi o principal motivo do fracasso. Washington está 4-12-1 nos últimos três anos na divisão. Nos últimos 10 anos, a franquia registrou um recorde de duas vitórias na NFC East.

A tendência perturbadora, parte dois: Washington teve muitos jogos nesta temporada em que um lado da bola se saiu bem no primeiro tempo, mas o outro lado teve dificuldades. Contra o Dallas, o ataque dos Commanders conseguiu 205 jardas no primeiro tempo e 10 pontos. Mas a defesa rendeu 272 jardas e 20 pontos. Um bom começo teria feito uma grande diferença. No segundo tempo, a defesa começou forte com três pontos e depois cedeu 17 pontos.

Divisão do QB: Sam Howell esteve sob pressão a maior parte do dia e conseguiu fazer jogadas com as pernas, escapar do bolso e manter os olhos baixos. Apesar de lançar 300 jardas, ele fez uma escolha cara de seis no final do quarto período. Ele foi afiado no primeiro tempo, completando 16 dos 23 passes para 155 jardas e correndo em busca do placar. Mas ele errou chutes importantes no segundo tempo e não conseguiu acertar nenhum chute.

Próxima partida: vs. Golfinhos (13h ET, 3 de dezembro)