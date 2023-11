O quarterback dos Jets, Aaron Rodgers, foi liberado para treinar 11 semanas após a cirurgia

FLORHAM PARK, NJ – O quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, deu um passo mais perto de um retorno improvável, ao ser liberado na quarta-feira para retornar aos treinos – exatamente 11 semanas após a cirurgia para reparar sua ruptura no tendão de Aquiles.

Pela regra, os Jets têm 21 dias para decidir se ativam Rodgers da reserva lesionada. O período termina no dia 20 de dezembro, ou seja, quatro dias antes do confronto com o Washington Commanders, que é o jogo apontado para o returno.

É um retorno incomum para Rodgers, que completa 40 anos no sábado, mas isso não significa que ele possa ligar. Este será o último obstáculo para um retorno rápido e sem precedentes da cirurgia do tendão de Aquiles.

Por enquanto, Rodgers provavelmente se limitará a treinamentos leves na prática. O técnico Robert Saleh disse que Rodgers pode praticar atividades funcionais de futebol, mas não pode fazer contato. Saleh se recusou a dizer se a equipe ativaria Rodgers após 21 dias.

Na terça-feira, Rodgers disse ao “The Pat McAfee Show” que sua decisão de retornar dependerá de dois fatores: sua saúde e a posição do time na disputa dos playoffs. Os Jets (4-7), perdedores de quatro jogos consecutivos, precisarão de um milagre para chegar à pós-temporada. Rodgers disse que gostaria que o time estivesse “vivo”, mas isso cobre muito terreno.

Saleh disse que Rodgers jogará se quiser, desde que obtenha aprovação dos médicos.

Rodgers, que foi adquirido em uma troca fora de temporada com o Green Bay Packers, se machucou no quarto jogo da temporada. Ele foi substituído por Zach Wilson, que foi titular nos nove jogos seguintes antes de ser substituído por Tim Boyle. Boyle iniciará seu segundo jogo no domingo contra o Atlanta Falcons.

Desde o início, Rodgers disse que seu plano era chocar o mundo. Dois dias após a cirurgia, ele disse: “Dê-me suas dúvidas, dê-me suas previsões e depois veja o que eu faço”. Ele disse que isso “chocaria muitas pessoas” com base em seu ambicioso programa de reabilitação. Nenhum jogador da NFL retornou de uma cirurgia no tendão de Aquiles antes de cinco meses.