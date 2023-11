49ers finalmente têm vantagem de calendário contra os enormes Eagles na Semana 13 – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Os 49ers enfrentaram desvantagens significativas de agendamento durante a temporada de 2023 da NFL, mas no domingo eles finalmente se beneficiarão de um pouco mais de descanso.

O confronto da semana 13 de São Francisco com o Philadelphia Eagles no domingo será o segundo e último jogo dos 49ers com a vantagem de descanso em todos os 17 jogos.A vitória na semana 4 sobre o Arizona Cardinals veio depois de alguns dias extras de descanso após os 30- 12 vitórias sobre o New York Giants no “Thursday Night Football” na semana anterior.

O segundo jogo dos 49ers na noite de quinta-feira, uma vitória sobre o Seattle Seahawks no Dia de Ação de Graças, permite que eles sigam para a Filadélfia com mais alguns dias de folga do que os Eagles. Essa vantagem pode ser ainda mais evidente depois que a defesa do Philadelphia esteve em campo por surpreendentes 92 snaps no domingo, na vitória na prorrogação sobre o Buffalo Bills.

O descanso extra que os 49ers desfrutaram depois de voltar do noroeste do Pacífico para casa é uma anomalia para eles, mas não para seus oponentes. A programação de 2023 de São Francisco inclui ou incluirá quatro jogos contra adversários vindos de uma semana de folga: Semana 6 (vs. Cleveland Browns), Semana 8 (vs. Cincinnati Bengals), Semana 10 (vs. Jacksonville Jaguars) e Semana 15 (vs. (Arizona Cardinals) Todos os jogos, exceto a Semana 8, são fora de casa, já que os 49ers devem viajar, e o resto são desvantagens.

A programação não fica mais fácil para os 49ers depois que eles retornam da Filadélfia, onde no domingo receberão um time muito descansado dos Seahawks que jogará na noite de quinta-feira contra o Dallas Cowboys na semana 13.

Na Semana 16, os 49ers terão uma curta semana após uma competição de Monday Night Football com o Baltimore Ravens no Levi’s Stadium no Natal. Na semana seguinte, o 49ers cruzará mais uma vez o país para enfrentar o Washington Commanders na véspera de Ano Novo em um jogo programado para começar às 10h, horário do Pacífico.

que Artigo escrito por Sharpe para análise de futebol, escrito após o lançamento da programação da NFL no final de maio, descreveu a disparidade entre todos os 32 times da NFL e quanto descanso eles receberiam. Sua fórmula mostra que os 49ers têm os 20 dias de descanso mais altos da liga, tornando seu calendário o mais desafiador. Em contrapartida, os Commanders, New York Jets e Chicago Bears têm a maior vantagem quando se considera o descanso dos jogadores, com 12 dias a mais que seus concorrentes.

Existem outros fatores além do cronograma que afetam o sucesso de uma equipe, mas eles fazem a diferença. Semanas curtas podem impedir que um jogador lesionado seja capaz de se preparar para um jogo, como o 49ers viu com o atacante Spencer Burford na semana 12 e o wide receiver Brandon Aiyuk na semana 3 – ambas partidas na noite de quinta-feira.

Portanto, os 49ers têm um pouco mais de descanso rumo à Filadélfia, mas precisarão de mais do que isso para vencer o primeiro colocado da NFC. O vestiário e a comissão técnica estão bem cientes da tarefa que têm pela frente e, embora o San Francisco tenha aproveitado os três dias extras de folga, conta com outras coisas para deixar a Costa Leste com uma vitória na semana 13.

Baixe e acompanhe o Podcast 49ers Talk