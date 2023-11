Lazarus: A presença de Corey Perry era grande para os Blackhawks. Sua ausência agora parece maior

CHICAGO – O vestiário dos Blackhawks estava repleto de conversas, gorjeios e risadas na manhã de terça-feira, enquanto os jogadores se preparavam para o skate matinal. Seth Jones e Connor Murphy falaram com entusiasmo sobre a gravação de seu velho amigo Patrick Kane e, de todos os lugares, em Detroit, os repórteres se misturaram amigavelmente e o clima era otimista em todos os lugares.

Cerca de 12 horas depois, “Check Yo Self” do Ice Cube – a música de vitória do time nesta temporada – estava tocando no vestiário e os Blackhawks estavam sorrindo novamente após uma vitória difícil por 4 a 3 sobre o Seattle Kraken, na qual marcaram três gols. metas. Dos seis últimos e matou 63 segundos de cinco contra três no final do terceiro período.

Nesse ínterim, os Blackhawks passaram por um momento emocionalmente difícil, quando o gerente geral Kyle Davidson lhes disse que Corey Perry não era mais seu companheiro de equipe após um incidente no “local de trabalho”. Assim como fez com os repórteres no final da tarde, Davidson omitiu a maioria dos detalhes do que realmente aconteceu que levou à demissão de Perry.

“É incrível, para ser honesto com você”, disse Nick Foligno. “Todos nós nos preocupamos com Corey. Mas entendemos que existe um padrão ao qual iremos aderir. …Então, é um dia muito difícil para todos nós, e é difícil não ter todos os detalhes para comentar. Mas você se preocupa com a pessoa e nós nos preocupamos com esta organização, e eles farão o que é melhor para todos nós e temos que saber disso e entender que existe um padrão que devemos alcançar.

Seth Jones descreveu Perry como um “irmão” e considerou isso uma “situação difícil”.

“Não temos quaisquer detalhes do que aconteceu, mas sei que a organização quer manter (o nível de) comportamento aqui e (torná-lo) um lugar onde possamos manter os padrões uns dos outros”, disse Jones. “Acho que isso foi quebrado.”

Os Blackhawks demitiram Perry na terça-feira, seis dias depois de exilá-lo. Ele estava há menos de dois meses em sua única temporada em Chicago, mas as ramificações da saga Perry – no gelo, no vestiário, na diretoria, nas mentes dos fãs de hóquei em toda a liga – serão sentidas por alguns . tempo. Perry terá apenas 16 jogos nos anais da história dos Blackhawks, mas sua presença é grande e sua ausência é ainda maior.

Você pode ver o preço que os últimos dias tiveram nos olhos avermelhados de Davidson enquanto ele respondia às perguntas dos repórteres em busca de respostas que ele disse não ter permissão para fornecer. Você pode sentir o peso do que aconteceu na voz de Davidson. Não ser capaz de ouvir os fatos da situação além das generalidades foi, sem dúvida, frustrante e alimentou críticas justificadas a uma franquia que ainda tem quilômetros a percorrer antes de obter o benefício da dúvida em situações delicadas e prejudiciais. Levará anos fazendo a coisa certa para os Blackhawks recuperarem a credibilidade perdida, mas Davidson insistiu que os Blackhawks fizeram isso de acordo com o livro – o novo livro, escrito por ele, o proprietário Danny Wirtz, o presidente Jaime Faulkner e o técnico Luke Richardson.

“Acho que, mais do que qualquer outra coisa, isso reforça a determinação que temos de mudar a cultura e garantir que estamos fazendo as coisas certas”, disse Davidson quando questionado se isso prejudica o trabalho que a organização afirma ter feito para melhorar a cultura do local de trabalho. . Revelando o relatório Jenner & Block em 2021, que destacou as alegações de agressão sexual de Kyle Beach e o subsequente encobrimento de 2010. “Defender nossos valores e garantir que continuemos a construir uma cultura de responsabilidade. Estes são os meus pensamentos.”

Estes são os fatos apresentados por Davidson: Um incidente envolvendo Perry em Columbus chamou a atenção da equipe na semana passada. Foi relatado. Os Blackhawks removeram imediatamente Perry da equipe e iniciaram uma investigação interna. A investigação foi conduzida rapidamente e as descobertas indicaram que Perry “se envolveu em conduta inaceitável, violando tanto os termos (de seu contrato) quanto as políticas internas dos Blackhawks destinadas a promover ambientes de trabalho profissionais e seguros”, disse um comunicado à imprensa. Ao comunicado da equipe divulgado hoje cedo. Perry foi imediatamente isento para fins de rescisão de seu contrato.

Tudo aconteceu em menos de uma semana. Considerando o quanto a franquia caiu nos últimos anos, isso pode facilmente ser visto como encorajador. Havia um problema. Alguém se sentiu capacitado o suficiente para denunciá-lo. A equipe rapidamente tratou do assunto e teve tolerância zero com isso.

As perguntas permanecem, é claro. Os Blackhawks certamente poderiam ter bons motivos para reter detalhes básicos do incidente, sendo um incidente no local de trabalho e um assunto interno de pessoal. As identidades podem precisar ser protegidas. Mas o apagão está alimentando especulações, e as redes sociais ficaram mais feias do que o normal, já que a misteriosa ausência de Perry continuou durante o fim de semana. Durante pelo menos 24 horas antes da conferência de imprensa de Davidson, tal especulação foi abundante, com um boato particularmente obsceno e absurdo envolvendo a família de Connor Bedard, de 18 anos, se espalhando. Chame isso de analfabetismo midiático, ignorância intencional ou apenas “diversão” mesquinha, mas uma pequena conta no Twitter/X sem credibilidade conseguiu convencer inúmeras pessoas de que esse boato era verdadeiro. Davidson ficou visivelmente chateado com os rumores. Mas talvez uma declaração mais clara sobre o motivo pelo qual Perry estava ausente da equipe pudesse ter resultado no cancelamento da equipe muito mais cedo.

Davidson parece reconhecer isso.

“Nas últimas 24 horas, o que aconteceu foi muito perturbador”, disse ele, contendo as lágrimas. “E sinto que estou usando. Estou carregando. É difícil de ver. Sim, é difícil de ver.”

Para a gestão da Blackhawk, este foi mais um teste, uma oportunidade de provar que os seus valores recém-proclamados eram mais do que apenas relações públicas. Eles falharam em 2010, falharam novamente em 2021, quando o relatório Jenner & Block foi publicado, e falharam novamente durante o fiasco da Noite do Orgulho na primavera passada. Talvez eles tenham acertado. Talvez um dia descubramos. Por enquanto, eles terão que continuar a aceitar estilingues e flechas de um mundo de hóquei muito cético, e esperar que a retrospectiva seja gentil com eles um dia.

Para Perry, sua carreira – uma Stanley Cup, um Hart Trophy, mais de 18 temporadas que remontam aos tempos dos antigos Mighty Ducks de Anaheim – está agora em dúvida. Ele queria jogar até os 40 anos. Ele foi o terceiro maior artilheiro dos Blackhawks e claramente ainda tem alguns anos pela frente, com uma chance real de aprimorar suas credenciais no Hall da Fama. Tudo isso está no ar, sua reputação pode ter mudado para sempre e sua carreira pode ter terminado.

Para os jogadores dos Blackhawks, o golpe é mais emocional. Davidson agiu rapidamente para substituir seu golpe de gol, enviando uma escolha de quinta rodada para Vancouver para o ex-escolha de primeira rodada e artilheiro de 21 gols Anthony Beauvillier durante as horas entre sua coletiva de imprensa e o lançamento do disco contra Seattle em um dia em que parecia assim . Nunca irá acabar. Mas Perry foi contratado para ser mais do que apenas um artilheiro profundo e uma presença poderosa. Ele foi contratado para ser o pai da equipe, líder e mentor de Bidar, a pessoa mais valiosa de toda a organização Blackhawks. Perry deveria mostrar a Bedard como se tornar um profissional. E embora “The Worm” fosse odiado pelos fãs de toda a liga, seus companheiros de equipe em Chicago o amavam, como fizeram em Anaheim, como fizeram em Dallas, como fizeram em Montreal, como fizeram em Tampa. Ele falou com os novatos, dando o exemplo, falou durante as reuniões da equipe e pregou “irmandade” e “responsabilidade”.

Então ele desistiu de tudo, deixando seus irmãos em apuros, sem responsabilidade por seus atos.

Isto vai doer. Isso continuará. Isso deixará uma marca em Chicago – dificilmente do tipo que Davidson esperava deixar.

(Foto superior de Corey Perry e Connor Bedard: Melissa Tamez/Icon Sportswire via Getty Images)