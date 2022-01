O proprietário dos Panteras respondeu “envergonhado” sobre o contrato de Matt Rolle

2021 Carolina Panthers Ela fez um início promissor por 3 a 0, mas depois de vencer apenas duas das 12 partidas seguintes, relatos de contendas e até “constrangimento” começaram a surgir.

De acordo com Joseph Person do The Athletic, o proprietário do Panther, David Tepper, sente Lamento muito por ter concedido ao técnico Matt Rowley um grande contrato Quando foi nomeado em 2020.

Rhule foi nomeado para a Carolina em 2020 depois de supervisionar as rápidas reviravoltas em Temple e Baylor, mas fontes dizem que o proprietário David Tepper está infeliz e envergonhado depois que o gerente de fundos de hedge de US $ 16 bilhões concedeu a Rhule um contrato de sete anos e US $ 62 milhões para licitar pela equipe do New York Giants por seus serviços.

O constrangimento é praticamente a última emoção que um treinador quer que seu dono sinta. No entanto, a pessoa também relatou que Tepper ainda não está pronto para lançar Rhule e lhe daria um terceiro ano para consertar a nave.

Mas há muitos problemas que Rhule precisa consertar e a maioria, senão todos, começa com ele. Diz-se que ele administra os mínimos detalhes de “tudo que diz respeito ao futebol” e monta um time que não tinha experiência como assistentes ou coordenadores na NFL. Alguns jogadores começaram a duvidar de sua “biografia”, que até agora não levou a resultados perceptíveis ou qualquer sucesso sustentável.

O técnico do Panthers, Matt Roll, estará em alta em 2022, após o declínio acentuado da equipe em 2021 (Foto de Jon Byrom / Aikon Sportswire via Getty Images)

Chitas são um “grupo ***”

De acordo com Pearson, uma das fontes dos Panteras O segundo ano de Rowley como treinador foi descrito como um “cluster ***” E é difícil argumentar que a palavra não se encaixa nos Panteras de 2021. Seu declínio desde 2020 foi bastante acentuado. Via The Athletic:

Os Panteras eram mais competitivos em 2020, quando terminaram 5-11 com [Teddy] Bridgewater no quarterback. Carolina perdeu seis jogos em 2020 por 7 pontos ou menos, em comparação com três este ano. A margem média de derrota em 20 foi de 9,2 pontos. Este ano, os Panteras perderam em média 13,7 pontos.

A defesa, que ocupa a segunda posição no campeonato em jardas, foi um destaque. Mas mesmo isso perde seu brilho, com a defesa se deteriorando com o tempo – especialmente porque eles estão em campo com muitos problemas de ataque.

E o crime certamente tem problemas. Os Panteras desistiram de três escolhas no draft para Sam Darnold na temporada mais recente e imediatamente optaram por sua escolha do quinto ano. Mas manter Darnold fora dos jatos New York Jets que se auto-incineraram não resultou em um sucesso esmagador. Não ajudou o fato de que sua seqüência ofensiva vazou e a estrela em declínio, Christian McCaffrey, perdeu metade da temporada.

Darnold fraturou o ombro na semana nove, o que levou à contratação do ex-astro do QB, Cam Newton. Uma primeira partida promissora levou a ainda mais decepções: Newton havia perdido todas as cinco partidas que havia começado, e agora um saudável Darnold foi nomeado titular da Semana 17 do Panthers.

Os Panteras têm problemas em todos os aspectos do futebol e agora têm um proprietário que se diz insatisfeito com a gestão da equipa e “envergonhado” com o contrato que deu ao treinador principal. Se Rhule não conseguir descobrir como fazer os Panteras melhorarem visivelmente em 2022, a paciência de Tepper está se esgotando e Rhule conseguirá uma passagem só de ida para fora da cidade.