LeBron James, do Los Angeles Lakers, obteve a 43ª maior pontuação na última temporada em sua vitória sobre os Blazers

LOS ANGELES – Se algo acontecer em 2022 para o Los Angeles Lakers Lebron James“O primeiro jogo desde os 37 anos, L.A. teria grandes coisas reservadas.

James marcou o recorde da temporada de 43 pontos em apenas 29 minutos na vitória do Lakers por 139-106 sobre o Portland Trail Blazers, e dominou o jogo desde o início, marcando seus primeiros cinco pontos nos primeiros 46 segundos e mantendo bombeamento. de lá.

James disparou de 16 a 26 do chão (5 a 10 de uma faixa de 3 pontos) e acrescentou 14 rebotes, quatro assistências, duas roubadas de bola e dois bloqueios ao se tornar o jogador mais velho desde Michael Jordan em 2003 a definir um gol. Sequência estatística de 40 pontos, 10 rebatidas.

De acordo com a pesquisa do ESPN Stats & Information, James se tornou o jogador mais velho com 40 pontos em menos de 30 minutos de jogo, bem como o mais velho a ter pelo menos 40 pontos e 14 rebotes.

James, que disse que sua festa de aniversário na quinta-feira girava em torno de assistir a filmes no sofá com sua família, pegar um pouco de vinho e tequila e ir para a cama às 22h30.

“Às vezes, você precisa lembrar às pessoas que ainda pode fazer o que faz em alto nível, e eu tenho tanta sorte, tenho muita sorte e continuo trabalhando”, disse ele. “Porque tudo se resume a isso. Tudo se resume a colocar no trabalho e tudo mais vai cuidar de si mesmo.”

James então acessou o Instagram para curtir seu primeiro jogo quando tinha 37 anos.

O Lakers, agora com 18 a 19 e sétimo lugar na Conferência Oeste, teve seu trabalho interrompido para a segunda metade da temporada. Depois de perder um calendário amistoso cheio de jogos em casa e menos adversários nos últimos dois meses, as coisas devem ficar ainda mais difíceis.

Mas se James pode continuar com as lágrimas que sofre, você não pode contar com Los Angeles.

Sexta-feira foi o sétimo jogo consecutivo em que ele marcou 30 ou mais pontos, sua maior sequência desde 2013, e sua média de 28,0 pontos por jogo nesta temporada é a melhor desde que jogou pelo Cleveland Cavaliers em 2009-2010. James é o jogador mais velho na história da NBA, com sete jogos consecutivos de 30 pontos, de acordo com a ESPN Statistics and Information Research.

Embora Los Angeles tenha caído no ranking em dezembro, avançando por 6 a 8, foi um ótimo mês para James. Ele se tornou o jogador mais velho na história da liga, com uma média de 30 pontos por jogo em um mês, ultrapassando Jordan, que tinha 34 anos quando fez 30,7 pontos por jogo em janeiro de 1998. Foi a terceira vez em sua carreira que ele fez 10 e 30. Pontos jogos em um mês, mas a primeira vez desde 2006.

Sexta-feira foi um catalisador fantástico, levando todos os danos em apenas 29 minutos de tempo de jogo, a primeira vez em sua carreira ele marcou 40 ou mais jogando em menos de 30 minutos. Esta foi a segunda vez em sua carreira que marcou 40 pontos sem ter feito nenhuma rotatividade. Ele fez isso pelo Miami Heat em 18 de março de 2014, enquanto jogava contra o Cleveland.

James obteve uma média de 36 pontos em 58% do total de arremessos e 42% do intervalo de 3 pontos em seus últimos sete jogos, adicionando 11 rebotes e 6,1 assistências por jogo enquanto pegava a folga em Anthony Davis“A ausência desde que caiu com uma torção MCL no joelho esquerdo. Ele é apenas o sexto jogador na história da liga a atingir essa linha de base em sete jogos, e se juntou a Jordan, Larry Bird, Kareem Abdul-JabbarE Wilt Chamberlain e Elgin Baylor como os únicos outros que o fizeram.

“Não sou um cara que só sai e vê se consigo tirar um monte de fotos”, disse James. “Quero ser eficiente todas as noites ou sempre que jogo. Desde a seqüência de rebatidas em que estou, desde que marquei, também fui muito eficaz. E estou mais orgulhoso disso do que de marcar. .Isso sou agora como jogador de basquete “.

O técnico do Lakers, Frank Vogel, disse que James continua a dar esperança a Los Angeles, apesar de uma temporada difícil até agora.

“Representa sair e jogar até a exaustão”, disse Vogel, acrescentando que James pediu uma substituição porque ele estava exalando muita energia em um ponto. “É assim que queremos que o nosso grupo jogue, é assim que temos de jogar, por isso jogue o jogo até à exaustão e isso é visível.

“E então a energia dele nas sessões de cinema e todo o nosso trabalho fora do jogo é como energia mental [that to] Nossa equipe, a positividade … Há muito exagero em torno da nossa equipe e a negatividade e ele não deixa isso, deixa isso virar o nosso grupo. ”