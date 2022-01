O projeto do novo aeroporto de Lisboa está a avançar

O IMT anunciou o consórcio aprovado para um concurso para a realização de uma avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto de Lisboa.

O Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT) divulgou a lista dos concorrentes aprovados em concurso público internacional para receber serviços para o desenvolvimento da “Avaliação Ambiental Estratégica” do Programa de Expansão da Capacidade Aeroportuária Regional de Lisboa. O prazo para apresentação de propostas é 10 de janeiro, e há quatro federações na mesa.

De acordo com o IMT, a federação apresentou as seguintes propostas:

Quadrante, um consórcio de empresas de engenharia e consultoria e consultoria PricewaterhouseCoopers por 2.295.000;

Formação de 2.000 2.000.000 por Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva / Ernst & Young / Ove Arup & Partner / Leadin Aviation Consulting e Ramboll Iberia;

Consórcio COBA – Consultores de Engenharia e Ambientais e Ingeniería e Economia del Transporte, por € 1.999.980;

IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento / TIS PT / FUNDEC – Associação para a Formação e Desenvolvimento da Engenharia Civil e Arquitetura e um consórcio de 1.996.882 desenvolvido pela Senerengivia.

“Depois de examinar as propostas apresentadas e aplicar os critérios de adjudicação contidos no esquema de licitação, o tribunal arbitral elaborará um relatório preliminar básico no qual proporá a ordem dada no artigo 147 do Código Geral de Contratos.” EU SOU T.

Um concurso público internacional foi lançado no ano passado para selecionar uma empresa para avaliar a localização do novo aeroporto, e o valor do contrato é de 2,5 milhões.

O governo quer avaliar três soluções: a atual solução dual, em que o Aeroporto Humberto Delcado terá o estatuto de grande aeroporto e Montejo cumprirá; Uma solução dupla alternativa, em que o Montejo iria gradualmente adquirir o estatuto de grande aeroporto e Humberto Delcado o preencheria; E construção de um novo Aeroporto Internacional de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete.