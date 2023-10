O Pixel Watch 2 não será compatível com as capas originais do Pixel Watch

O design do Pixel Watch do Google é muito legal, mas protegê-lo é algo que muitos definitivamente vão querer fazer. No entanto, apesar das semelhanças, as capas originais do Pixel Watch não suportam o Pixel Watch 2.

À primeira vista, e mesmo após uma inspeção mais detalhada, o Pixel Watch 2 parece quase idêntico ao modelo original. Ele tem a mesma tela de gota d’água, o mesmo tamanho geral, praticamente tudo. Mas, ao que parece, é assim que as coisas são Apenas Diferente o suficiente para quebrar o suporte às extensões existentes.

Se você der uma olhada Na Amazon e pesquise capas Pixel Watchvocê poderá ver uma tendência entre algumas marcas mudando suas listagens para dizer que os produtos “não se destinam ao Pixel Watch 2”. Spigen, Ciência de casoOutros notam a diferença.

Então qual é o problema?

Acontece que modificações no hardware do Pixel Watch 2, especialmente na coroa, fazem com que a maioria dos acessórios encontrados no Pixel Watch original sejam incompatíveis. Isto se incluir uma coroa ou botão. É uma mudança pequena e difícil de ver, mas dá para ver lado a lado que a nova coroa é um pouco maior, e o segundo botão também é um pouco diferente. Notamos também que do outro lado, o que parece ser um orifício para microfone foi reposicionado.

Basicamente, se você deseja conseguir uma capa para o Pixel Watch 2, não compre nada ainda. E dada a rapidez com que esses acessórios chegaram no ano passado, você não terá que esperar muito.

Pixel Watch 2 (L) x Pixel Watch (R)

