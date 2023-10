O chapéu do teclado do Google é o tipo real

Imagine-se como uma capa do seu teclado. Pode ser uma letra comumente usada, como ‘A’ ou, alternativamente, a tecla remota única ‘~’. Se você for um dos primeiros, estremecerá toda vez que aquela mão gigante surgir acima de você, o martelo caindo em velocidade implacável em direção à sua cabeça. Você fica deprimido, depois dá um passo para trás e novamente espera o próximo golpe cair. Ou talvez isso história de brinquedos-Como um sonho febril, você quer pressioná-lo, mas fica longe das teclas normais, simplesmente desejando pressioná-lo, esperando desesperadamente que o usuário quebre acidentalmente a tecla Scroll Lock.

Bem, isso foi estranho. Mas você sabe, se você realmente quer se sentir como um keycap, esta opção está aí para você Obrigado ao pessoal do Gboard. o Bonés do Gboard O projeto é exatamente o que parece. A equipe do Google Japão criou uma capa principal… chapéu. Não só isso, mas o design do chapéu pode escrever diferentes caracteres com base na direção e posição da sua cabeça quando pressionada.

E antes que você pergunte, sim, os desenvolvedores Ele disse Na verdade funciona. A equipe afirmou que seu chapéu era “portátil” e “na moda”. Estaremos sob muita pressão Para a oposição.

Teclado Gboard

Se você quiser ver como pode ser legal usar um chapéu do Google, a Equipe Japão tem página Qual é usado Sua webcam para virtualmente Tentar nele . Incline a cabeça em diferentes direções Ele muda os caracteres, permitindo que você escreva frases completas, se quiser escrever o próximo grande romance usando sua cabeça em caracteres ingleses ou em hiragana japonês.

“Quero ter um teclado que caiba na minha mão, mas minhas mãos estão ocupadas e não consigo”, diz o blog Gboard Japan. “Nós o desenvolvemos pensando não apenas na portabilidade Mas também função e forma.

Segundo o grupo, os usuários podem girar a cabeça de lado a lado, o que selecionará um pressionamento de tecla diferente dependendo do ângulo. Ah, e sim, existe um módulo “caps lock” que evita que a chave caia da sua cabeça. Todo o design está disponível sobre GitHub, embora você mesmo precise obter todos os materiais. Se você lê japonês, o Google tem Documento de projeto Você pode usá-los para fazer um de papelão.

A equipe disse que está considerando designs futuros, como “uma versão reversível em vermelho e branco, uma versão com tela embutida, uma versão com capa de smartphone e uma versão movida a energia solar”. Para ser completamente honesto, é Não demoraria muito para me convencer a usar um com monitor conectado.

Gboard, que foi apresentado pela primeira vez como Teclado virtual para Android e iOS Em 2016, era comemorado no dia 1º de outubro (como em 1/10, já que um teclado tradicional de 101 teclas é facilmente… O design mais popular já criado) nos últimos anos com um design de teclado estranho. A entrega foi no ano passado Teclado muito longo Onde cada tampa é colocada em sucessão. O stick tem 5,25 pés de comprimento, começando com o tradicional “QWERTY”. Equipe GBoard mostrar-se Como você pode usar um teclado stick como uma bengala fácil de usar ou Encontre as chaves que você acidentalmente chutou para baixo do armário.

Anteriormente, a equipe também Transforme seu teclado em uma xícara grande Para segurar sua bebida. Embora este teclado tenha funcionado para evitar respingos do teclado, o design mais recente da equipe pode ser o melhor até agora, Especialmente para quem procura uma experiência principalmente com as mãos livres.