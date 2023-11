O Parlamento português aprovou o plano orçamental para 2024 em votação final

(Bloomberg) — O parlamento de Portugal aprovou o orçamento do governo majoritário socialista para 2024 em uma votação final na quarta-feira, disse o presidente da Assembleia, Augusto Santos Silva.

O orçamento já foi aprovado numa votação preliminar em Outubro, antes da demissão do Primeiro-Ministro António Costa e da convocação de eleições antecipadas.

Costa, que é primeiro-ministro desde 2015, renunciou inesperadamente no dia 7 de novembro, no meio de uma investigação sobre uma possível influência no governo. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa convocou então eleições antecipadas para 10 de Março, dizendo que a demissão do primeiro-ministro socialista entraria formalmente em vigor no início de Dezembro. Costa, que não concorreu à reeleição, foi reeleito em janeiro de 2022 com maioria absoluta no parlamento.

O orçamento de 2024 inclui cortes no imposto sobre o rendimento e visa um excedente de 0,2% do PIB, inferior ao excedente projetado para 2023. Com a previsão de que a economia do país desacelerará este ano após a pandemia, o governo planeia reduzir. Carga da dívida.

Portugal tinha o terceiro maior rácio da dívida na área do euro em 2022, e a Comissão Europeia previu no início deste mês que ocuparia o sexto lugar em 2023, à medida que o seu rácio dívida/PIB caísse abaixo dos níveis de França, Espanha e Bélgica.

