Os agentes de viagens de Portugal esperam um 2024 mais lento «Euro Weekly News

Imagem da Praia de Luz no Algarve, Portugal. Crédito: muffinn/Creative Commons Atribuição 2.0

Depois de um ótimo 2023, as agências de viagens portuguesas esperam uma desaceleração do turismo no país no próximo ano.

A Associação Portuguesa de Agências de Viagens (APAVT) está actualmente sediada na cidade Porto Está segurando 48ª Conferência Anual Começou quinta-feira, 30 de novembro, e reuniu os principais operadores turísticos de Portugal até 2 de dezembro.

Foi destacado pelo seu presidente, Pedro Costa Neves Que bom ano de 2023 é para o turismoMas sugeriu que 2024 pode ser muito lento dada a situação actual a nível nacional e internacional observador.pt.

Mais lido nas notícias semanais do Euro

Neves destacou que as empresas trabalharam em ritmo mais acelerado neste ano do que em 2019, último ano antes da pandemia. No entanto, eles ainda estão pagando o empréstimo que receberam em dois anos de problemas de saúde.

“A realidade é que uma realidade complexa se desenrola diante de nós enquanto olhamos para 2024”, destacou, destacando factores que incluem os conflitos ‘prolongados e alastrados’ no Médio Oriente, juntamente com a inflação e as taxas de juro.

Há também instabilidade política internacional, agora nacional. “Tendo tudo isto em conta, não creio que ninguém ficaria surpreendido se 2024 fosse o ano da recessão”, sugeriu Neves.

Dados divulgados hoje Instituto Nacional de Estatística (INE) O turismo desempenha um papel importante, apontando para uma queda de 3,9 por cento nas exportações de serviços no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o trimestre anterior.

Portugal terá um novo aeroporto?

Portugal poderá ter um novo aeroporto quando os resultados de um estudo muito aguardado realizado por uma comissão técnica independente forem divulgados no dia 5 de dezembro.

A Comissão Técnica Independente (CTI) está a realizar uma análise estratégica de várias soluções para o fortalecimento. de Lisboa Capacidade aeroportuária.

Cinco fatores são analisados ​​comparativamente para chegar a uma conclusão. Estes incluem a segurança da aviação, o acesso e o território, a saúde humana e a sustentabilidade ambiental, a conectividade e o desenvolvimento económico, e o modelo de investimento e financiamento público.

Este relatório de análise estratégica e multidisciplinar ficará disponível para consulta pública durante 30 dias. Só então o relatório final será entregue ao governo para permitir uma decisão política.

como A referida agência de notícias Ele ressaltou que no atual ambiente de crise, essa decisão provavelmente ficará nas mãos do próximo governo.