O número 1 da Penn State lidera o número 3 do Iowa Wrestling por 29-6

125 libras: Nº 7 Drake Ayala vs. Nº 2 Brayden Davis

A dupla Penn State x Iowa tem uma história forte começando com 125 libras, e se essa dupla realmente começar nos leves, os fogos de artifício começarão mais cedo. O verdadeiro calouro da Penn State, Brayden Davis, foi uma das estrelas deste ano com 125 libras, carregando um recorde invicto de 14-0 que o empurrou para o segundo lugar no país.

🤼 Mais luta livre universitária 🤼

Duas semanas atrás, Davis derrotou Michael DeAgostino, nº 6 de Michigan, por 5 a 1, e esta vitória é ainda mais significativa e notável no jogo de Iowa, considerando que Drake Ayala, nº 7 de Iowa, havia acabado de cair para DeAgostino, nº 6 de Michigan, em uma reviravolta de A derrota de Iowa por 24 a 11 para Michigan. Características transgressivas nem sempre funcionam no wrestling, e certamente não foi previsível com 125 libras este ano, mas a vitória de Davis é importante enquanto ele se prepara para o segundo ano do Hawkeye.

£ 133: Nº 20 Colan Shriver vs. Nº 6 Aaron Nagao

Ao contrário de Davis, Aaron Nagao, da Penn State, não entrará em sua luta contra Iowa invicto depois de perder para Ryan Crockham no início deste semestre e recentemente sofrer derrotas para Dylan Ragosin e Nick Bouzakis, mas Nagao ainda é o favorito dos pesos pesados. corresponder. Ele é resistente e testado em batalha, e buscará uma recompensa contra qualquer um que Iowa mande para o chão.

HISTÓRIA DO HAWKEYE: Cada momento notável dos 24 títulos de equipes da NCAA do estado de Iowa

Os Hawks atualmente têm Colan Shriver listado como candidato, e ele era o cara escolhido por Iowa contra Purdue, Illinois, Northwestern e Michigan. As únicas duas derrotas de Shriver até agora nesta temporada foram para Ragosin e Jacob Van Dee, de Nebraska, embora ele tenha terminado atrás do companheiro de equipe Brody Teske no Solider Tribute. Teske, por sua vez, subiu para 141 libras para a dupla Illinois-Northwestern, mas não está incluído nas probabilidades agora que Real Woods está de volta. A profundidade de Iowa também será um fator mais tarde na escalação, já que os Hawks têm opções de reserva talentosas em vários pesos, mas parar os Nittany Lions permanecerá improvável, mesmo com vários jogadores qualificados nacionalmente em vários pesos.

141 libras: nº 2 Real Woods vs. nº 1 Beau Bartlett

Pela segunda semana consecutiva, o maior confronto dos Nittany Lions será nos 141 libras. No fim de semana passado, Bo Bartlett, nº 2 na Penn State, derrotou Jesse Mendez, nº 3 na Ohio State, em uma partida de alto nível entre os cinco primeiros em uma vitória surpreendente, e agora Bartlett enfrentará mais uma vez um teste notável no No. 2 Madeiras Reais. No entanto, Bartlett entrará nesta reunião com todo o ímpeto. Ele caiu para o primeiro lugar nacionalmente após a derrota de Woods no Major para Sergio Lemley, do Michigan, no fim de semana passado, e agora Bartlett terá a oportunidade de defender essa posição em território inimigo.

Bartlett, um lutador defensivo com bom posicionamento, compete com inteligência. O estilo de Woods é um pouco diferente, com Hawk normalmente exibindo um estilo mais agressivo e rápido, embora esse ritmo tenha desacelerado recentemente com Woods lutando em lutas mais estratégicas. Carver-Hawkeye é onde Woods gostaria de recuperar seu primeiro lugar, então espere que ele saia forte do apito e trabalhe para conseguir uma virada. Seu caminho para a vitória provavelmente exigirá pontos atrás.

149 libras: Nº 12 Caleb Rathjen vs. Nº 10 Tyler Kasak

Muitos confrontos entre Penn State e Iowa apresentam histórias familiares: um lutador de primeira linha contra um All-American ou uma transferência quente contra um veterano. Os atletas são conhecidos e as expectativas são mais universais. Não existe nenhuma dessas coisas com 149 libras.

Penn State entrará neste jogo com vantagem, já que os Nittany Lions deverão colocar em campo o número 10 Tyler Kasak, um verdadeiro calouro que teve uma ótima temporada após substituir o All-American Shane Van Ness após a lesão de Van Ness. . A única derrota de Kasak neste ano foi para o companheiro de equipe Beau Bartlett, com 141 libras, e ele vem de uma vitória sobre o All-American Dylan D'Emilio, do estado de Ohio, e parece pronto para ir.

All-Americans: Estas são as 80 pessoas que subiram ao pódio no ano passado

Caleb Rathjen, do estado de Iowa, um Hawkeye do terceiro ano, mas do primeiro ano, também foi sólido e melhorou à medida que a temporada avançava. Ele está com 9-3 no ano, com suas melhores vitórias contra o companheiro de equipe Viktor Voinovich no Soldier Salute para ganhar a vaga titular. Este será um confronto entre dois titulares do primeiro ano, o que significa que tudo pode acontecer, mas o resultado deste confronto terá implicações importantes para a classificação do Big Ten Tournament.

157 libras: nº 5 Jared Frank vs. nº 1 Levi Haines

Este é um confronto vencível para Jared Frank, do estado de Iowa, mas ele precisará lutar forte, ainda mais forte do que fez contra Will Lewan, de Michigan. Se Iowa quiser manter esse peso, os Hawks vão precisar de um pouco de magia de Frank.

Levi Haines, finalista da NCAA em 2023, está 11-0 no ano com uma porcentagem de bônus de mais de 63%. Frank, por sua vez, está com 13-2, com suas únicas derrotas sendo para Lewan, de Michigan, e Michael Blockhaus, de Minnesota, ambos decididos por um ponto.

Para que Frank se mantenha nesta luta, ele precisará desacelerar Haines e manter a partida na defensiva.

165 libras: Nº 6 Mikey Caliendo vs. Nº 7 Mitchell Meisenbrink

Há uma chance de Penn State excluir os Hawkeyes, mas, como Jared Frank, companheiro de equipe do estado de Dakota do Norte, Mikey Caliendo tem potencial para ajudar a impedir esse resultado. Ele até entrará nesta luta com uma vantagem de cabeça de chave, embora Mitchell Misenbrink, da Penn State, ainda seja considerado o provável favorito nesta luta até 165 libras. Mesenbrink, um batista transferido da Califórnia, rapidamente se tornou o favorito dos fãs na Penn State este ano, enquanto continua subindo no ranking com suas grandes vitórias. O calouro dos médios está 15-0 no ano com um bônus de 80%, mas suas recentes vitórias sobre o americano Cameron Amine, Caleb Fish e Bryce Hepner foram o que realmente mostrou o potencial de Mesenbrink como candidato ao título.

Portal de Relocação: Estas são as pessoas mais proeminentes que encontraram novas casas fora da temporada

Caliendo é certamente alguém que Iowa espera que suba ao pódio, então ter a chance de competir com Misenbrink é uma coisa boa, independentemente do resultado.

174 libras: Nº 7 Patrick Kennedy vs. Nº 1 Carter Starocchi

Os Leões de Nittany são elite de cima a baixo, mas são os pesos pesados ​​que realmente brilham na Penn State. Três dos últimos quatro lutadores da Penn State estão classificados na escalação número 1 do país, então os Hawks precisarão vencer algumas partidas de peso leve ou jogar um pouco com a escalação para permanecerem competitivos aqui na retaguarda. Metade da dupla.

Iowa tem o número 7, Patrick Kennedy, listado como o potencial titular dos Hawks, com 174 libras, e Kennedy mostrou que pode competir. Ele teve apenas três derrotas este ano, uma para o companheiro de equipe Mikey Caliendo na categoria até 165 libras, uma para Nick Incontrera no início da temporada e uma no último fim de semana para Shane Griffith como bônus. A derrota de Griffith não foi o melhor desempenho de Kennedy, mas ele teve momentos neste ano em que parecia forte, competitivo e impressionante no peso, principalmente na vitória por 5 a 1 sobre o 8º colocado Edmund Ruth, de Illinois.

No entanto, Carter Starucci, da Penn State, enfrentará Kennedy em Iowa City em busca da recompensa. Ele é implacável e competitivo, destruindo quase todos em seu caminho. Rocco Welsh, do estado de Ohio, tomou uma decisão sobre Starocci no fim de semana passado no State College, e Starocci sem dúvida quer acabar com qualquer especulação de que ele possa ser derrotado. Afinal, este é o homem que disse o seguinte Conferência de imprensa da NCAA Que sua mentalidade ao lutar contra um oponente é “puxá-lo para águas profundas e sentir sua alma deixar seu corpo e continuar a assombrá-lo… esse tipo de coisa me faz continuar. Adoro esse sentimento”.

Starocci se autodenomina um “assassino puro”. Esperamos que ele saia forte e ataque por pontos ao apito final. O trabalho de Kennedy de bloquear esses disparos será difícil.

184 libras: Aiden Riggins vs. nº 6 Bernie Truex

O estado de Iowa não precisa usar Kennedy com 174 libras, e os Hawks não precisam usar o novato Eden Riggins com 184 libras. Eles podem ser criativos. Contra o estado de Iowa, o estado de Iowa limitou Kennedy a 174 libras e elevou o verdadeiro calouro Gabe Arnold para 184 libras. Kennedy venceu o 19º colocado do estado de Iowa, MJ Gaytan, naquela dupla, e Arnold venceu o 8º colocado Feldkamp. Arnold ainda tem várias duplas nas quais ele poderia competir pelos Hawks sem queimar sua camisa vermelha, e não seria uma dupla ruim colocar o calouro em campo, já que quem quer que o estado de Iowa escolha para lutar teria uma chance contra três vezes All-American. Bernie. Trux.

CY-HAWK: Resultados completos da vitória do estado de Iowa por 18-14

Truax, uma transferência da Cal Poly, está com 8-2 no ano, com uma derrota para o All-American Trey Munoz e uma derrota no fim de semana passado para Ryder Rogotzky do estado de Ohio. Enquanto isso, Eden Riggins tem 7-8, embora tenha vitórias sobre Northwestern e Michigan. Riggins pode vencer Truax? Tudo pode acontecer, claro, mas o currículo de Arnold este ano sugere que ele será melhor, embora Arnold tenha dito isso Show de Badr no início deste ano que ele não esperava atingir 184 libras novamente. Dado esse comentário, e dadas as probabilidades de Iowa, há uma boa chance de Riggins receber a aprovação, sugerindo que esta poderia ser outra oportunidade adicional para a Penn State simplesmente com base na história da Truex.

197 libras: Nº 11 Zach Glazier vs. Nº 1 Aaron Brooks

No início da temporada, esse confronto entre Aaron Brooks e Zach Glazier pode não ter recebido muito alarde. Brooks certamente ainda é o favorito de muitos. Mas Glazier merece algum crédito aqui.

Em seu quinto ano no programa de Iowa, Glazier finalmente conquistou sua vaga titular. Ele agora está 14-0 com um bônus de mais de 78% e venceu o campeão do Big Ten Silas Allred (por bônus) e duas vitórias sobre o 20º Garrett Joles. Ele parecia exatamente o All-American.

Brooks, porém, é tricampeão e alguém que pode rapidamente pôr fim à invencibilidade de Glazier. Nove das 10 partidas de Brooks neste ano terminaram mais cedo, seja por queda ou queda técnica, e esta pode seguir o mesmo padrão. Este é um jogo importante para Glazier porque ele não foi testado desta forma durante toda a temporada. Manter-se competitivo com Brooks e trabalhar para manter o jogo acirrado pode lhe proporcionar uma grande experiência na pós-temporada.

Além disso, Carver é conhecido por seu charme. Como Glazier poderia maximizar esse momento?

285 libras: Nº 29 Bradley Hill vs. Nº 1 Greg Kerkvliet

Assim como 197 libras, a vantagem aqui pertence à Penn State de uma forma importante. O júnior do Nittany Lion, Greg Kerkvliet, está 9-0 com vitórias sobre o nº 6 Lucas Davison, nº 7 Nick Feldman, nº 9 Nathan Taylor, nº 15 Owen Trevan, nº 24 Boone McDermott. Ele é o favorito para ganhar um título nacional este ano e contribuir para o que poderia ser um dos melhores programas da história da NCAA.

NWCA ALL-STARS: Veja como Kerkvliet abriu caminho para a vitória do All-Star

Bradley Hill, do estado de Iowa, vai passar por momentos difíceis aqui, mas Hill não é alguém para ser ridicularizado. O Hawkeye está 11-4 com fortes desempenhos em vitórias contra Cole Urbas, quatro vezes qualificado para o país, e Nash Huttmacher, do Nebraska. O estado de Iowa também tem opções aqui e pode enviar o verdadeiro calouro Ben Koetter, mas independentemente de qual Hawkeye vencer o tapete, Kerkvliet pode ser difícil de segurar.

O estado de Iowa vai querer fazer tudo o que puder para obter algum impulso e alguns pontos no tabuleiro antes das quatro pesagens finais. Nenhum time marcou mais de dez pontos contra o Nittany Lions até agora neste ano, então este é o primeiro obstáculo a ser superado enquanto o estado de Iowa persegue sua maior reviravolta da temporada.