Os Red Wings não gostam do cronograma “injusto” fora do intervalo, mas estão lidando com isso

DETROIT – O Detroit Red Wings está saindo de um intervalo de nove dias entre os jogos com apenas dois treinos para se preparar para o Vancouver Canucks (13h de hoje, Bally Sports Detroit), que disputou dois jogos esta semana.

Isso não parece justo para o técnico Derek Lalonde e o capitão Dylan Larkin. Mas eles percebem que não há choro no hóquei, então você lida com isso.

“Não gosto disso e não tenho nenhum problema em dizê-lo”, disse Lalonde. “Acho que existem algumas desvantagens. É um pouco decepcionante, mas não culpo a liga. Minha opinião é que isso é uma desvantagem para nós.”

Ele acrescentou: “Você pode fazer o seu melhor com alguns treinos para replicar a velocidade do jogo, mas será difícil. coisas. Eu consegui um final bom.”

“Acho que é um pouco injusto, mas é assim que as coisas são”, disse Larkin.

Para tornar o desafio ainda mais difícil é que os Canucks (34-12-5) estão empatados com o Boston na liderança da liga com 73 pontos, 15 pontos atrás do Detroit (26-18-6).

O histórico é surpreendente porque eles perderam os playoffs nas últimas três temporadas. Mas Lalonde não ficou surpreso com o sucesso.

Ele disse: “Estou surpreso por ter conseguido 73 pontos, os dois melhores times do campeonato”. “Se você ver o talento deles, este é um time tão bom quanto o da liga. Sua profundidade em D, sua profundidade no ataque, jogadas de ruptura em D e na linha ofensiva. liga. Com isso, um grande crédito para (técnico Rick Tocchet) e sua equipe está fazendo as coisas andarem na direção certa. Estou animado porque este é um desafio muito bom.

Os Canucks contam com o atacante central 1-2 de JT Miller (68 pontos), Elias Pettersson (65 pontos) e o artilheiro de 30 gols Brock Boeser. Quinn Hughes lidera todos os defensores com 64 pontos e pode ser o principal candidato ao Troféu Norris. Seu companheiro, o ex-Red Wing Filip Hronek, faz uma temporada forte com 36 pontos.

O goleiro Thatcher Demko (27-9-1, média de 2,47 gols sofridos, porcentagem de defesas de 0,918) pode ser finalista do Troféu Vezina.

Os Red Wings, apesar da derrota por 3-2 na prorrogação para o Ottawa em 31 de janeiro em seu último jogo antes do intervalo do All-Star, estão tentando aproveitar um janeiro forte (9-2-2) que os levou aos playoffs. . .

Eles enfrentam um calendário difícil após o intervalo, com uma viagem de quatro jogos começando na terça-feira em Edmonton, cuja seqüência de 17 vitórias consecutivas na NHL foi interrompida na terça-feira em Las Vegas. Eles enfrentarão o Vancouver novamente na quinta-feira.

“Se pudermos manter o foco nesses detalhes”, disse o atacante do Red Wings, Alex DeBrincat. “Nossas pernas podem não estar necessariamente lá imediatamente, mas temos que encontrar uma maneira de administrar o jogo.”