Os treinadores da NFL escolhem o vencedor do Super Bowl: por que eles acham que Kansas City tem vantagem

Pela segunda temporada consecutiva, o Kansas City Chiefs entra no Super Bowl como azarão. Eles derrotaram o favorito Philadelphia Eagles na temporada passada e tentarão derrotar o favorito San Francisco 49ers no domingo.

Você ficaria chateado se Kansas City conseguisse isso? Os Chiefs têm vantagem absoluta no quarterback Patrick Mahomes, que está mais saudável nesta temporada do que na última e jogou de forma admirável na maior parte dos playoffs.

Todos os anos, nessa época, pergunto a um grupo de treinadores da NFL qual time eles escolhem para vencer o Super Bowl e por quê. Nossa equipe teve um bom desempenho na temporada passada, com o técnico sênior escolhendo corretamente os Chiefs para vencer por três gols.

Quatro treinadores pesaram as expectativas este ano. Retomamos a conversa com os insights do treinador defensivo sobre o que está incomodando o quarterback do 49ers, Brock Purdy, e se os Chiefs estão bem equipados para explorar esta vulnerabilidade específica.

Treinador defensivo

Os Fighting Taylor Swifts estão jogando melhor na defesa do que os Niners agora, e essa pode ser a diferença. O São Francisco precisa jogar melhor na defesa para vencer. Os 49ers ainda são perigosos e agressivos, mas estão desistindo de mais jardas e jogadas. Acho que eles vão jogar muito bem, mas se você me perguntar no fundo, ainda acho que Kansas City vai conseguir.

O impacto em Brock Purdy é uma das maiores chaves deste jogo. As equipes que dão problemas a Purdy são as que podem influenciá-lo no pocket. Cleveland foi capaz de fazer isso. Detroit não pode afetá-lo dessa forma, mas os Chiefs podem. Eles fazem um ótimo trabalho ao levantar as mãos. Este é um grande negócio contra Brock. Eles podem fazer um ótimo trabalho impactando não apenas arremessos mais longos, mas também arremessos mais rápidos em todos os diferentes ângulos de lançamento.

A força de Purdy é o quão forte é a parte inferior de seu corpo. A citação de George Kittle foi muito engraçada quando ele disse que Purdy parecia um daqueles pequenos dragões aquáticos correndo pela água. Esta é exatamente a aparência de Purdy. Suas pernas são fortes como o inferno. Mas quando você consegue empurrar o bolso para o pé da frente, ele luta. É difícil chegar lá porque às vezes eles jogam fora rapidamente, mas acho que os Chiefs têm capacidade para fazer isso.

Quando as pessoas alcançam o pé da frente de Purdy, a bola mergulha e é puxada ou desviada. Como aquele que jogou No estômago do homem é cedo. Ele não conseguia fazer toda a rotação dos quadris flutuar. É mais fácil falar do que fazer influenciar Purdy dessa forma. Os 49ers sabem o que estão fazendo, e Purdy é muito bom, e Kyle é bom em pagar, mas acho que os Chiefs com quatro (rushers) podem fazer isso algumas vezes.

(Coordenador defensivo principal Steve Spagnuolo) irá pressionar e também jogar suas coberturas combinadas de alta e duas. É difícil jogar coberturas combinadas quando os 49ers eliminam todos. Eles têm jogadores sem posições. (Christian) McCaffrey estará na lateral, Deebo (Samuel) estará na defesa e 44 (Kyle Juszczyk) estará em todos os lugares. Quando você joga contra eles em uma posição defensiva segura e eles conseguem ver e sair, os jogos podem ser realmente bons.

Os chefes nem sempre lidam bem quando você os alcança no espaço. Steve fez um bom trabalho este ano ao não deixar isso acontecer. Outros anos, você pode isolar os caras deles. Os caras de Kyle têm todos 1,80m, 6-1, 215 e podem correr após o contato com mãos grandes e fúria. Seria vantajoso para eles se conseguissem encontrar maneiras de contornar a linha D e então fazer com que esses caras avançassem.

Também acho que São Francisco atacará as bordas no jogo corrido, como Kyle fez em Atlanta contra Nova Inglaterra no Super Bowl. Se você conseguir circular por Kansas City e conseguir que outras pessoas além de (Justin) Reid intervenham, você poderá fazer algumas coisas. Mas você tem que se unir em torno de seus grandes homens. Acho que Kyle encontrará uma maneira de fazer isso, mas confio um pouco mais nos Chiefs.

Coordenador defensivo nº 1

Este vai ser um jogo muito interessante porque os Spags têm um papel defensivo e acho que vai criar problemas. Eles poderão ir atrás de Brooke Purdy. Spags apresentará alguns bons esquemas para pelo menos fazer Purdy pensar e sair do ritmo.

Os 49ers, toda esta equipe é construída sobre uma mentalidade de progressão. Quando jogam com a liderança, eles atacam e se tornam melhores, mais atléticos e seu talento brilha. Quando jogam atrás, costuma ser diferente. Eles voltaram contra Detroit. Vou dar-lhes crédito, mas Detroit estragou tudo. O que aconteceu não poderia ser repetido.

O que você precisa fazer com os 49ers é combiná-los cedo. Eu pegaria a bola e tentaria marcar. Green Bay fez isso. Eu sei que é apenas 7-0 cedo e isso não importa, mas se você marca cedo, você não responde.

Mahomes fará as jogadas certas quando for necessário. Ele estava protegendo a bola, o que não fez tanto na primeira metade da temporada. As pessoas deveriam homenagear Rashi Rice agora. Ele evoluiu. MVS (Marquez Valdés-Scantling) tornou-se mais consistente.

A defesa dos 49ers mostrou ao longo dos playoffs que vai passar a bola sobre eles. Eles não têm muitas respostas. Você atinge seus pontos fracos e não deixa seus apressadores irem e eles não conseguem o fast food, você está bem. O sistema de cobertura não é detalhado. Eles cobraram um escanteio bom, seguro e jogaram muito bem.

Quando você tem um cara como Andy Reid com Patrick Mahomes, eles vão encontrar esses pontos fracos. Andy está bem ao acertar 5 (jardas) de Travis Kelce em uma jogada de pegar e correr. Reid e Mahomes são difíceis de enfrentar.

Coordenador defensivo nº 2

San Francisco é provavelmente o melhor time, mas os Eagles provavelmente foram um time melhor no ano passado, e a culpa é de Patrick Mahomes.

Para São Francisco, muito disso tem a ver com o fluxo do jogo. Isso não significa que Brock Purdy não possa vir de trás. Não estou tentando dizer isso. Mas acho que é um time que tem muito mais chances de vencer quando joga seu jogo, enquanto os Chiefs podem encontrar uma maneira de vencer qualquer tipo de jogo um pouco melhor.

Foi o que aconteceu em 2019, quando essas equipes jogaram. Kansas City perdeu dois pontos e, de repente, subiu dois pontos no quarto período. Foi inacreditável.

O San Francisco voltou para vencer o Green Bay e o Detroit, mas foram significativamente melhores do que esses dois times, especialmente o Detroit. Na minha opinião, o Detroit não é um time que consiga se defender contra o San Francisco. A incapacidade do Detroit de encerrar esse jogo mostra o quão bom é o time de San Francisco.

Posso ver que a defesa de San Fran não é tão dominante contra os Chiefs. Não sei se eles eram uma defesa tão dominante como eram com DeMeco Ryans e Robert Saleh. Eu não sinto que eles sejam tudo isso. No fundo, digo chefes.

O ataque dos 49ers é difícil de defender porque eles têm caras habilidosos que conseguem criar jardas após a recepção e têm um quarterback que consegue ler as defesas muito rapidamente e colocar a bola no lugar com precisão. O jogo de running back deles é muito baseado no tempo, enquanto o de Kansas City não.

A capacidade de Mahomes de jogar dentro ou fora do horário pode fazer a diferença. O que torna Mahomes bom é que ele é um ótimo quarterback fora do horário, que não precisa jogar fora do horário para ser ótimo. Sempre achei que esse era o caso de Russell Wilson. Quando todos diziam que ele era ótimo, eu tinha vontade de ser um quarterback de alto nível, ainda era preciso conseguir lançar a bola na hora certa. Mahomes pode fazer isso.

Purdy não é ruim fora da mesa porque ele é um tanto esquivo. Ele não joga muito durante a offseason. Mahomes é elite fora do horário, e acho que essa é a vantagem de Kansas City.

Treinador ofensivo

Surpreendentemente, Kansas City correu bem com (Isiah) Pacheco, e eles estavam mais dispostos a correr, e acho que isso tira um pouco da pressão de Mahomes. A defesa deles serviu-lhes bem. Isso provavelmente os tornou uma equipe mais completa.

San Francisco cedeu 280 jardas para Detroit no primeiro tempo. Eles podem ter ficado surpresos com Detroit, mas ainda não descobriram como diminuir o fluxo do oceano. Pacheco é um atacante e se você colocar ele no limite, acho que ele vai se sair bem, mesmo sendo um corredor interior.

Detroit continuou imobilizando as pontas e jogando a bola, e a secundária dos 49ers ficou para trás no apoio. Tenho certeza de que São Francisco fará um ajuste em suas jogadas de arremesso de crack. Eles só precisam conseguir alguém para apoiá-lo mais rápido. Não é um grande ajuste, mas provavelmente relutarão em fazê-lo por causa de Mahomes.

Eu amo Kansas City. Quero gostar de São Francisco, mas acho que o confronto entre os quarterbacks é tão grande nesses jogos que há uma grande desconexão entre esses jogadores.

Christian McCaffrey e Deebo Samuel, esses dois caras poderiam ser suficientes para superar isso, mas não creio que neste jogo.

Pensamentos finais

Se os 49ers vencerem, alguém associado ao seu time certamente alegará que ninguém lhes deu uma chance. Não seria muito difícil, embora os criadores de probabilidades favoreçam os 49ers, porque muitas pessoas dentro e ao redor do jogo estão escolhendo os Chiefs. Conseguimos Kansas City por uma margem de 24-20 nas escolhas de nossa equipe. Não foi tanto uma escolha contra o 49ers, mas sim o medo de escolher Mahomes. Fiquei com ele todas as semanas dos playoffs. Por que parar agora?

(Melhores fotos de Patrick Mahomes e Brock Purdy: Patrick Smith e Kevin Sabitos/Getty Images)