O melhor banco de potência para Steam Deck e ASUS ROG Ally já está à venda

Por um tempo limitado, a Amazon está oferecendo o poderoso e de alta capacidade Anker Power Core 737 O Power Bank USB de 24.000 mAh custa apenas US$ 90, o que representa uma enorme queda de 40% em relação ao preço original de US$ 150. Este banco de potência caiu para US$ 110 na Black Friday, mas é mais barato no momento. Este é quase o banco de energia de maior capacidade que você pode trazer a bordo e possui 140 W de fornecimento de energia USB absolutamente massivos. É um dos melhores carregadores Steam Deck e ASUS ROG Ally.

O banco de potência de 24.000 mAh da Anker custa apenas US$ 90

Com 140 W de fornecimento de energia USB tipo C

Banco de potência Anker 737 PowerCore 24K 24000mAh com alimentação USB tipo C de 140W entrega ser visto Na Amazon

O Anker PowerCore 737 tem uma impressionante capacidade de bateria de 24.000 mAh, um pouco abaixo do limite TSA de 27.000 mAh; Ele pode carregar o Nintendo Switch OLED cerca de 5 vezes, o iPhone 15 Pro Max cerca de 5 vezes, o Steam Deck cerca de 4 vezes e o ASUS ROG Ally cerca de 9 vezes. Possui duas portas USB Tipo C e uma porta USB Tipo A com até 140 W de fornecimento de energia em uma única porta USB. Isso é energia suficiente para carregar o seu MacBook Pro 16 na velocidade máxima de carregamento nominal. Se você quiser usar todas as três portas simultaneamente, as duas portas Tipo C carregarão com uma potência total de até 122W e a porta Tipo A até 18W.

O que torna este banco de energia único em comparação com a maioria dos outros bancos de energia é a leitura digital LCD que exibe muitas informações úteis em tempo real, como capacidade restante da bateria, entrada e saída de energia de cada porta. O banco de potência mede 6 x 2 x 2 e pesa 1,4 libras.

O Anker 737 é a nossa escolha para o melhor carregador Steam Deck/ASUS ROG Ally

Escolhemos o Anker 737 como nosso carregador portátil favorito para os dispositivos portáteis de jogos Steam Deck e ASUS ROG Ally. O Steam Deck aceita até 38W de USB Power Delivery e o ASUS ROG Ally aceita até 65W. Isso significa que o Prime pode cobrar Dois Steam Decks ou ASUS ROG Allys simultaneamente (ou três Nintendo Switches) na taxa de carregamento máxima. Tanto o ROG Ally quanto o Steam Deck sofrem com a curta duração da bateria quando jogam em trânsito. Por exemplo, ao jogar a maioria dos jogos a 60fps, você provavelmente terá quatro horas de duração da bateria para o Steam Deck e muito menos com o ASUS ROG Ally, que está equipado com uma bateria de 2.600mAh. Durante nossa análise, descobrimos que jogos como God of War ou Spider-Man também terminariam em menos de duas horas. No final das contas, você nunca aproveitará todo o potencial do seu Steam Deck ou ROG Ally se não estiver equipado com um carregador portátil decente.