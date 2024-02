10 coisas realmente úteis que o Flipper Zero pode fazer

Flipper Zero está passando por um momento difícil: não é de forma alguma a mesma coisa Novo dispositivomas agora ela está nas manchetes mais do que nunca, graças à sua capacidade de fazê-lo Tijolo do iPhonepossivelmente Coloque você em carrosE muitos mais.

O ex-astronauta da NASA Leland Melvin fala sobre ‘impacto público’

É essencialmente uma ferramenta multifuncional de hacking de hardware, com suporte para vários protocolos de rádio comuns que o tornam capaz de se comunicar com todos os tipos de outros dispositivos, desde portas de garagem até televisões.

Portanto, Flipper Zero é muito útil se você deseja personalizar e testar qualquer coisa enquanto cria permissões ao mesmo tempo Um pouco nervoso Sobre como ele o usa para atividades nefastas.

Como geeks, somos fãs do Flipper Zero e de tudo que ele é capaz e, com isso em mente, queríamos mostrar dez coisas realmente úteis que ele pode fazer – sem infringir nenhuma lei ou incomodar ninguém.

1) Digitalize microchips RFID para animais de estimação

Uma das tecnologias suportadas pelo Flipper Zero é RFID, ou identificação por radiofrequência, o mesmo tipo de tecnologia frequentemente usada em microchips implantados em animais de estimação. Os donos de animais de estimação usam esses microchips como forma de identificar seus animais de estimação, caso eles se percam, e com o Flipper Zero, você pode Ler dados Implantado em um gato ou cachorro que você encontrar – dados incorporados que o ajudarão a devolver o animal à sua casa.

2) Inicie um cronômetro Pomodoro

O Flipper Zero não precisa necessariamente interagir com mais nada para ser útil, e uma maneira de funcionar sozinho é como um cronômetro Pomodoro – uma técnica de produtividade em que você trabalha por um determinado período de tempo e depois faz uma pausa para um. definir o período e depois repetir o processo. Se você usar o Flipper Zero para esta tarefa, não terá as distrações do seu telefone ou navegador da web, possibilitadas pelo software gratuito Temporizador Pomodoro programa.

Use o Flipper Zero para controlar uma variedade de equipamentos domésticos inteligentes. foto : Barbatana

3) Copie a chave da porta da garagem

Como muitos dispositivos, incluindo telefones e laptops, o Flipper Zero pode ser usado incorretamente até que possa Cópia de radiofrequência É transmitido por algo parecido com a chave de uma porta de garagem. No entanto, existem bons motivos para querer uma chave duplicada como esta: talvez você queira uma chave reserva para o caso de perder a original, ou talvez queira acesso fácil à garagem de um pai ou amigo sem ter que pedir outro controle remoto.

4) Controle sua TV

O Flipper Zero fica perfeitamente feliz em copiar sinais infravermelhos (IR), como aqueles produzidos pelo controle remoto da sua TV (ou seu aparelho de som ou qualquer outra coisa que use um controle remoto IR). Se o seu controle remoto estiver prestes a expirar, você precisar de um sobressalente ou apenas quiser fazer uma ou duas pegadinhas com o resto da sua família, você pode usar o Flipper Zero. É tão simples quanto gravar e armazenar Sinais infravermelhos No controle remoto, pronto para repetir conforme necessário.

5) Crie um cartão de visita NFC

Outro padrão compatível com o Flipper Zero é o NFC (Near Field Communication), e uma das maneiras de usá-lo é criar seu próprio cartão de visita NFC. As pessoas que você conhecer simplesmente tocarão em seus telefones no Flipper Zero e seus detalhes de contato aparecerão em seus dispositivos, prontos para serem adicionados à lista de contatos. Você também pode armazenar vários cartões de visita, se desejar, com detalhes diferentes para pessoas diferentes.

Flipper Zero pode melhorar a segurança da sua conta. foto : Barbatana

6) Acesse suas contas digitais

Digamos que você ainda não tenha configurado a autenticação de dois fatores em suas diversas contas digitais. Nesse caso, você deve fazer isso o mais rápido possível – é mais seguro do que confiar apenas na sua senha para impedir a entrada de visitantes indesejados. Para as contas que suportam Usando um dispositivo físico Além da senha, o Flipper Zero pode fazer esse trabalho: não vai demorar muito Obtenha uma licença de dispositivoE você terá mais tranquilidade em troca.

7) Configure o metrônomo

Incentivamos você a conferir a lista de aplicativos disponíveis para o Flipper Zero, pois eles abrangem diferentes categorias e funções e mostram as capacidades do dispositivo. Infelizmente não podemos mencionar todos nesta lista, mas vamos dar apenas um exemplo: Aplicativo acelerador Pode garantir a manutenção do tempo. Existem controles simples na tela para controlar e ajustar a velocidade do metrônomo.

8) Veja a apresentação de slides

Na sua próxima reunião de apresentação de negócios, certifique-se de que todos os seus colegas ou clientes possam ver suas credenciais geek usando o Flipper Zero como controle remoto para apresentar os slides que você colocou na tela. lá Várias maneiras Para fazer isso, dependendo do hardware e software envolvidos na sua configuração, você poderá descobrir que o seu Pocket PC funciona de maneira mais confiável do que qualquer console de apresentação virtual que você possa ter.

Use o Flipper Zero em sua próxima apresentação. foto : Barbatana

9) Simulação de teclado

Os usos geeks deste dispositivo continuam. Se você configurar um mini PC baseado na plataforma Raspberry Pi, o Flipper Zero pode ser usado como teclado USB ou Bluetooth para entrada de texto. Claro, não é tão fácil de usar quanto um teclado físico e requer algum esforço extra para configurar, mas se você estiver construindo um sistema que precisa ser compacto e portátil, não precisará inserir muitos texto, então ele pode funcionar bem.

10) Jogue videogames antigos

O Flipper Zero também pode ajudá-lo durante o tempo de inatividade, para que você não precise necessariamente recorrer ao telefone para algumas atividades de jogo em movimento. Vá até a app store oficial e você verá que o pequeno aparelho é capaz de rodar jogos como morteo Corredor T-Rex Do Google Chrome, Jogo da velha, Arkanoid, Tetris, Pong, Muito, 2048, caça-minas, cobra, xadrezE até mesmo Pássaro batendo (ele trabalha como Rolo de dados também).