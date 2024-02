LoL Notas de atualização do patch 14.4 | Todos os buffs, enfraquecimentos e mudanças na atualização 14.4 do LoL

Para todos os apaixonados em casa que esqueceram de agendar uma data para o Dia dos Namorados, temos algo muito melhor para vocês aguardarem: Liga dos lendários Atualização 14.4que já parece ser grande.

Quarta atualização 2024 Liga A temporada está chegando e está cheia de mudanças absolutas em todos os aspectos do jogo. Embora nada muito importante, a Riot acertou em cheio, com 19 mudanças de campeões, pelo menos cinco ajustes de itens – além de suporte e balanceamento mais extensos de itens mágicos – e atualizações na cura da fonte e no funcionamento da vinculação.

Também há planos para a fabricação de cerveja, Riot Phroxzon foi provocado em 12 de fevereiropara fazer alterações na forma como a mudança de câmera funciona para qualquer um que esteja jogando no lado vermelho do Rift.

Aqui está o que se trata Liga Atualize o patch 14.4.

Quando será Liga O patch 14.4 será publicado?

Liga A atualização 14.4 será lançada Quinta-feira, 22 de fevereiro, de acordo com o cronograma oficial de patches da Riot. Quase todos eles Liga Os patches vão ao ar na quarta-feira, mas esta atualização foi adiada por um dia – provavelmente devido ao Dia do Presidente, que cai na segunda-feira, 19 de fevereiro. Quando o patch chegar (lembre-se, após 24 horas), ele começará a ser implementado primeiro nos servidores australianos.

Aqui estão todos os principais tempos de patch:

15h, horário do Cairo (não disponível)

5h GMT (Oeste da UE)

3h CET (NE UE)

8h KST (Coreia)

Aqui está a contagem regressiva para NA Liga lançar.

Espere várias horas de inatividade do servidor assim que o processo de correção começar. Matchmaking será desativado para todos Liga Filas três horas antes do início da atualização.

O que está errado? Liga Atualização 14.4?

Selos de motim da 14ª temporada Ele escolhe o poder

o Liga Os desenvolvedores estão tentando enfrentar alguns dos outliers mais fortes do metagame da 14ª temporada nesta atualização, incluindo Urgot e Fiora⁠—Quem assumiu completamente o caminho superior⁠ – O AD carrega as ameaças de Varus e Kalista. Outras escolhas importantes que também estarão em leilão incluem Maokai, que tem sido um suporte quase imbatível, bem como Bard, Aurelion Sol e Zyra.

Novos itens de suporte foram melhorados ainda mais

A Riot também está analisando mais de perto os novos suportes integrados do LoL nesta atualização, com mudanças girando principalmente em torno de como as cargas iniciais de pilha são ativadas. Phroxzon explicou que os desenvolvedores estão ansiosos para “desencorajar o lançamento de itens não suportados para suporte” e empurrá-los para itens novos e brilhantes.

As celebrações do Ano Novo Lunar continuam com peles de porcelana

Outros seis têm sorte Liga Os heróis se juntarão à sempre popular linha de porcelana neste patch, incluindo Aurelion Sol, Morgana, Miss Fortune, Darius, Graves e Irelia, elevando a coleção de cosméticos para onze.

A skin premium é reservada para os Membros, com o caçador de dois espíritos recebendo a versão Prestige. O design é incrível. O cordeiro agora tem uma crina branca esvoaçante e vem complementado com um laço decorativo dourado. Da mesma forma, Wolf agora é banhado a ouro e seus olhos ganharam uma aparência roxa brilhante.

Aqui estão todas as skins que vêm neste patch:

Protetor de Porcelana Alma Aurelion (1.820 RP)

Porcelana Darius (Rs. 1.350)

Tumbas de Cerâmica (Rs. 1.350)

Porcelana Irelia (Rs. 1.350)

Membros de Porcelana de Prestígio (150 Essências Lendárias)

Senhorita Lucky de Porcelana (1.350 RP)

Porcelana Morgana (Rs. 1.350)

Essas skins serão lançadas durante o ciclo de patch 14.4.

Kindred é decorada em dourado, roxo e branco em seu novo invólucro de porcelana Prestige. Imagem via Riot Games

no início Liga As notas para a próxima atualização em 22 de fevereiro estão incluídas abaixo. Lembre-se, até que os desenvolvedores da Riot lancem um patch oficial, todos os buffs, nerfs e mudanças ainda são temporários e podemos vê-los sendo retirados a qualquer momento.

Liga Notas do patch 14.4

Campeões

Passatempo

Ahri

Jayce

Kaisa

Lulu

Renekton

Soraka

limite

Voliber

Perda de peso

Aurélio Sol

frio

Fiora

Callista

Maokai

Urgot (interação Hullbreaker)

Curvatura

Zira

Modificações

Kansanti

Rexay

Arder

Coisa

Cutelo preto

Hydra é um predador

Footpad

o fim

Furacão Ronan (“Agora para a briga”)

Elementos de suporte

Itens de Mago de Mana

Runas

Sistemas

Renovação da fonte

Ajustes de cabo

em geral

Configurações de deslocamento da câmera (lado vermelho)

Correções de bugs

Peles

Protetor de porcelana Aurelion Sol

Porcelana Dario

Sepulturas de cerâmica

Porcelana Irélia

Porcelana Membro de Prestígio

Miss Fortune de porcelana

Porcelana Morgana

