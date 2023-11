O Lakers faz 4 a 0 em conferência e chega às quartas de final da temporada

David McMenaminRedator da equipe ESPN4 minutos para ler

LeBron se torna o primeiro jogador a ultrapassar 39 mil pontos Com um arremesso triplo, LeBron James se tornou o primeiro jogador a ultrapassar 39 mil pontos na NBA.

Los Angeles- Os Lakers estão a um passo de Las Vegas.

O Lakers derrotou o Utah Jazz por 131-99 na terça-feira para liderar o grupo e avançar para as quartas de final no torneio de abertura da temporada.

A temporada do campeonato parece ter chegado no momento perfeito para o Lakers. Depois de apenas 3-5 na temporada e de uma seqüência de três derrotas consecutivas quando o jogo da conferência começou, Los Angeles venceu os playoffs, com vitórias por 4-0 sobre o Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers e Utah para vencer a série A-game. Conferência Ocidental.

Após duas semanas de competição, o Lakers conquistou sua terceira vitória consecutiva, elevando seu recorde para 9-6. Los Angeles não venceu apenas os jogos da conferência. Dominou os quatro concorrentes com um total de 74 pontos.

LeBron James marcou seu 39.000º ponto rumo a 17 pontos, nove assistências e sete rebotes contra o Jazz.

“Foi ótimo poder cuidar dos negócios”, disse James.

A vitória garante um jogo em casa para o Los Angeles nas quartas de final, nos dias 4 ou 5 de dezembro, com uma viagem a Las Vegas para as semifinais. Os vencedores dos Grupos A, B e C de cada conferência avançam para as quartas de final, assim como o wild card.

“Ficar em casa e poder dormir em nossas camas, sem precisar viajar, é sempre uma coisa boa quando você está jogando bem em casa”, disse Anthony Davis, que liderou o Los Angeles com 26 pontos e 16 rebotes. “Tivemos um começo um pouco difícil no início da estrada, então isso nos ajuda a apoiar nossos torcedores. Mas é bom. Um passo mais perto de vencer a Copa.”

O Lakers não tem vergonha de que sua motivação para um campeonato durante a temporada não seja apenas o espírito de competição, mas talvez mais do que isso, o prêmio em dinheiro. Cada jogador do time vencedor no jogo do campeonato em 9 de dezembro receberá um bônus de US$ 500.000. O vice-campeão recebe $ 200.000 por jogador. O simples fato de chegar a Las Vegas renderá aos perdedores das duas partidas semifinais em 7 de dezembro incríveis US$ 100.000 por jogador.

“Não é um jogo normal da temporada regular”, disse o técnico do Lakers, Darvin Hamm, quando questionado sobre as repercussões do possível jogo do grupo. “Eles estão muito conscientes de que esta carteira é muito atraente. … Os homens adoram dinheiro. … Eles não adoram, eles adoram. Esse incentivo aí é enorme.”

O grande homem do Lakers, Christian Wood, que assinou um contrato mínimo no valor de US$ 2,7 milhões para esta temporada, falou sobre o impacto potencial de um dia de pagamento vencedor.

“Estou na liga há muito tempo, então estou tentando salvá-la o máximo que posso”, disse Wood. “Quem não tentaria poupar tanto dinheiro? Mas este é um bom momento para os jovens. Iremos e tentaremos fazer isso por eles.”

O Lakers é o segundo time a vencer seu grupo. O Indiana Pacers garantiu o Grupo 1 da Conferência Leste na terça-feira, derrotando o Atlanta Hawks por 157-152.

“É realmente um grande passo na direção certa, não apenas para garantir algo para o campeonato durante a temporada, mas também para nos unir e tentar continuar melhorando em estar juntos e jogar da maneira certa”, disse Hamm.