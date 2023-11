Calendário do LIV Golf para 2024 revelado com 7 eventos internacionais, sem divulgação de data para os torneios

LIV Golf divulgou um cronograma parcial para sua próxima terceira temporada, revelando um elenco com presença internacional crescente, vários eventos competindo com eventos marcantes do PGA Tour e algumas omissões notáveis.

A programação revelada na quarta-feira inclui 12 dos 14 eventos esperados da LIV. Sete deles jogarão internacionalmente, número que poderá subir para oito quando a programação completa for concluída. Os seis eventos nacionais atualmente programados nos EUA incluem novas paradas em Las Vegas, Nashville e Houston.

Em 2023, o LIV disputou seis eventos internacionalmente e oito nos Estados Unidos.

A programação divulgada quarta-feira não inclui datas ou locais para os campeonatos LIV de simples e equipes de 2024. A expectativa é que esses eventos sejam movidos para uma posição mais alta no calendário, para evitar que a programação seja adiada para outubro, como visto nas duas últimas temporadas. .

A temporada 2024 LIV abrirá no México na primeira semana de fevereiro. Na semana seguinte, o LIV jogará de 8 a 10 de fevereiro no Las Vegas Country Club antes do Super Bowl LVIII no Allegiant Stadium em Paradise, Nevada.

Outras novas paradas nos EUA serão de 7 a 9 de junho no Houston Golf Club, que sediou o Houston Open do PGA Tour de 2003 a 2019, e de 21 a 23 de junho no The Grove em Nashville. Rich Harvest Farms, que sediou eventos LIV fora de Chicago em 2022 e 2023, não está na programação de 2024.

Alguns dos eventos LIV de 2024 serão disputados ao vivo contra os principais eventos do PGA Tour. O torneio de Las Vegas competirá com o The Genesis Invitational. Um evento será realizado de 1 a 3 de março na Arábia Saudita durante o Arnold Palmer Invitational. Um evento será realizado de 8 a 10 de março em Hong Kong contra o The Players Championship. O evento de Houston será disputado contra o The Memorial.

Se esses eventos serão disputados ou não com o LIV, resta saber com o PGA Tour operando sob o mesmo guarda-chuva. O acordo-quadro que cria uma empresa com fins lucrativos que combina os interesses empresariais de golfe do Tour com um investimento do Fundo de Investimento Público Saudita, que possui e opera o LIV, ainda não foi finalizado.

A temporada regular da LIV terminará de 16 a 18 de agosto no The Greenbrier, em West Virginia.

Além das datas e locais dos torneios individuais e por equipes, o cronograma divulgado na quarta-feira não incluiu o local nos EUA para o evento de 5 a 7 de abril, antes do Masters.

A programação também ainda não inclui o Trump Doral Stadium, sede dos campeonatos de equipes de 2022 e 2023. Acredita-se que o resort de Miami do ex-presidente Donald Trump possa ser o local do evento no início de abril.

Se a LIV decidir retornar a Doral para o torneio de 24 equipes, ela será pega no meio do que deveria ser um emocionante ciclo de eleições presidenciais dos EUA em 2024. Depois de sediar dois de seus primeiros oito eventos em campos de propriedade de Trump em 2022, a LIV só jogou no Doral em 2023.

O local provável para o torneio de simples ou de equipes de 2024 é a Coreia do Sul, onde a LIV é conhecida por estar interessada em sediar um evento.

Os locais internacionais atualmente na programação de 2024 incluem México (2 a 4 de fevereiro), Arábia Saudita (1 a 3 de março), Hong Kong (8 a 10 de março), Austrália (26 a 28 de abril) e Cingapura (3 a 5 de maio). . Espanha (12 a 14 de julho) e Reino Unido (26 a 28 de julho).

(Foto: Jamie Squire/LIV Golf/via Getty Images)