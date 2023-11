Brock Purdy é o melhor quarterback da NFL? – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Quando a NFL divulgou sua programação em maio, foi a sequência de três jogos dos 49ers que saltou da página.

Em seattle. Na Filadélfia. contra Seattle no Levi’s Stadium.

Três jogos cruciais em três semanas ajudariam muito a determinar a NFC West e, possivelmente, a se classificar no topo da conferência.

Os 49ers entram nesta parte da temporada regular com um recorde de 7-3 e um jogo à frente dos Seahawks na classificação da divisão.

Tudo o que aprenderemos sobre os 49ers nesta temporada ainda não foi escrito e pode haver mais reviravoltas pela frente.

O 49ers teve três derrotas imprensadas em uma sequência de cinco vitórias consecutivas. O técnico Kyle Shanahan fez perguntas há duas semanas, sugerindo que ele colocasse o quarterback Brock Purdy no banco. Reações exageradas vieram de todos os cantos.

Então, agora, vamos medir a temperatura da base de fãs após a vitória do 49ers na Semana 11 sobre o Tampa Bay Buccaneers.

Recorremos ao Threads para ver este lote de reações exageradas do 49ers e foi isso que descobrimos:

O San Francisco Forty-Niners tem o melhor quarterback da liga! (@blinghelmetsbywally)

Reação exagerada? não.

Com base no desempenho e nas estatísticas, quem jogou melhor do que Brooke Purdy nesta temporada?

Apenas uma observação rápida: o sistema de classificação de passadores da NFL é baseado na porcentagem de conclusão, jardas por tentativa, touchdowns por tentativa e interceptações por tentativa. Todas essas são estatísticas úteis que avaliam de forma precisa e objetiva a produção dos meio-campistas.

Purdy teve a classificação mais alta possível na vitória dos 49ers por 27-14 sobre os Buccaneers no domingo. Ele já estava liderando a NFL nessa estatística ao entrar no jogo da Semana 11.

Sua marca atual de 115,1 o colocaria entre os 10 primeiros na lista de todos os tempos de uma única temporada da NFL e seria classificado como um recorde do 49ers.

Embora percebamos que Patrick Mahomes, do Kansas City, é um grande jogador e tem dois anéis do Super Bowl em seu cofre, não é exagero afirmar que Purdy – agora – está jogando o melhor futebol de qualquer quarterback da NFL.

A única crítica que alguém sofreu em Purdy desde que ele entrou na NFL é que ele não tem o braço mais forte. E embora isso seja verdade – há outros zagueiros na liga que podem lançar mais rápido e mais longe – nenhum outro zagueiro na liga teve tanto sucesso quanto Purdy nesta temporada em passes profundos.

A linha ofensiva do 49ers é tão boa que podemos sobreviver à lesão do Hufanga (@com.vincedmonroy)

Reação exagerada? não.

Os 49ers adquiriram o edge rusher Chase Young no prazo final de negociação da NFL por um motivo.

Embora não fosse especificamente para ajudar a compensar uma lesão na defesa, a ideia era que um passe melhor ajudaria os 49ers em todos os níveis de sua defesa.

Perder o safety Talanoa Hufanga devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito é devastador. Não há jeito de contornar isso. Mas a temporada continua.

Felizmente para a equipe, eles optaram por remediar a situação selecionando J. Ayer Brown no draft.

“Sabemos que precisamos de alguma profundidade nisso”, disse Shanahan sobre a decisão de selecionar Brown na terceira rodada. “Ele estava treinando como se soubesse que esse momento estava chegando. Ele estava trancado.”

A secundária dos 49ers será o calcanhar de Aquiles e lhes custará uma longa sequência nos playoffs. (@Beren49)

Reação exagerada? Sim.

Se os 49ers não atingiram o objetivo de vencer o Troféu Lombardi, pode ser porque enfrentaram um poderoso ataque de passes que não conseguiram acompanhar.

Mas se for esse o caso, a culpa não irá inteiramente – ou não deveria – ir para a defesa.

Pass rush e cobertura andam de mãos dadas. Se a secundária dos 49ers estiver sobrecarregada, significa que o pass rush da equipe também não está dando conta do recado.

Não existe um backfield defensivo na NFL que possa manter a cobertura por longos períodos de tempo se o quarterback não estiver sob pressão.

A verdade é que a defesa de passes dos 49ers tem sido muito boa nesta temporada, então não se esqueça disso também.

Você se lembra dos componentes necessários para determinar a classificação de passador da NFL (veja acima)? Os quarterbacks adversários compilaram uma classificação inferior de 70,1 contra os 49ers, com apenas 6,2 jardas por tentativa de passe, com 11 touchdowns e 14 interceptações nesta temporada.

Trent Williams é o nosso melhor jogador. (@Vaca polêmica)

Reação exagerada? não.

Vamos nos afastar desse ponto e deixar Christian McCaffrey cruzar a linha do gol.

“Ele pode ser o melhor jogador que já vi”, disse McCaffrey recentemente sobre Williams.

Sim, isso é um grande elogio.

Williams está empatado com Aaron Rodgers entre os jogadores ativos da NFL com 10 seleções no Pro Bowl. Rodgers não chegará ao Pro Bowl nesta temporada, e Williams sim.

Veja como McCaffrey descreveu Williams: “Não há nada que ele não possa fazer. Ele joga além dos X e O e faz coisas que muitos outros caras não conseguem fazer, e já faz isso há muito tempo.

Kyle precisa vencer o SB. Esta é a medida agora, qualquer coisa curta é um fracasso. (@jtf321)

Reação exagerada? não.

Shanahan não vai a lugar nenhum. Ele assinou uma extensão de contrato que o mantém sob o limite do 49ers pelo menos até a temporada de 2026.

Shanahan é geralmente considerado um dos melhores treinadores da NFL, e por boas razões. ele.

Mas para ele ser considerado verdadeiramente especial, sim, o 49ers teria que vencer um Super Bowl sob sua supervisão.

Se os 49ers não vencerem nesta temporada, a organização ficará decepcionada. Mas ele também deverá ter mais oportunidades nos próximos anos.

