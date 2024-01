O Hamas parece ter desistido do acordo de reféns que poderia ter encerrado a guerra em Gaza dentro de meses: relatório

Notícias

O Hamas parecia ter cancelado na segunda-feira um acordo que teria libertado reféns israelenses em troca de um cessar-fogo de quatro meses, com o objetivo de ganhar tempo para elaborar um plano para acabar com a guerra, disse um novo relatório.

Altos responsáveis ​​do movimento palestiniano pareceram reforçar a proposta de paz negociada em Paris no fim de semana, dizendo que queriam um “cessar-fogo total e abrangente” antes de concordarem com qualquer outra coisa, noticiou o jornal. Os Tempos de Israel.

Esta posição surgiu apenas um dia depois de o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter descrito as recentes conversações entre mediadores internacionais e terroristas como “construtivas”.

Representantes dos Estados Unidos – incluindo o diretor da CIA, William Burns – de Israel e do Egito reuniram-se no fim de semana com o primeiro-ministro do Catar para discutir as últimas propostas de paz, que exigiam um cessar-fogo de quatro meses. O Wall Street Journal disse.

Durante as primeiras seis semanas do cessar-fogo, mulheres e crianças mantidas reféns, bem como idosos pelo Hamas, seriam libertados em troca de Israel libertar prisioneiros palestinianos e permitir a entrada de ajuda em Gaza, segundo o jornal.

Policiais israelenses na passagem de Kerem Shalom para Gaza monitoram a passagem de suprimentos. Imagens Getty

Os membros femininos do exército israelita detidos pelo Hamas serão então libertados, seguidos de soldados masculinos e, finalmente, de restos mortais humanos.

O jornal noticiou que o acordo incluía garantias ao Hamas de que os Estados Unidos e outros líderes internacionais chegariam a um acordo dentro de quatro meses para acabar com a guerra.

Nas semanas desde que o Hamas matou 1.200 pessoas e fez 240 reféns no seu ataque a Israel em 7 de Outubro, os líderes do Estado judeu prometeram não parar até que o grupo terrorista seja completamente eliminado.

Autoridades israelenses disseram ao jornal que o país está “totalmente comprometido com a libertação de todos os reféns e com a destruição do Hamas” e continuará a “fazer tudo ao seu alcance para garantir a libertação de todos os reféns”.

A fumaça sobe de Khan Yunis, no sul de Gaza, onde as forças das FDI se concentraram nas últimas semanas. Reuters

O plano actual foi o mais recente de uma ronda de cessar-fogo e propostas de paz propostas desde o início do conflito.

Na semana passada, as conversações sobre um cessar-fogo de um mês em troca de trocas de reféns e prisioneiros fracassaram depois de o Hamas se ter recusado a avançar com as negociações, a menos que as forças israelitas se retirassem completamente de Gaza, onde o Ministério da Saúde gerido pelo Hamas afirma que 25 mil pessoas foram mortas.

Dias antes, o Hamas disse que “não há hipótese de os prisioneiros regressarem” depois de os dois lados terem chegado a outro impasse.

Um cessar-fogo de uma semana foi alcançado com sucesso em Novembro, levando à libertação de mais de 100 reféns israelitas e 240 prisioneiros palestinianos antes do recomeço das hostilidades.

