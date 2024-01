Ruanda Bill enfrenta o primeiro de muitos testes importantes no Lords

Escrito por Sam Francis

Correspondente político, BBC News

29 de janeiro de 2024, 10h51 GMT Atualizado há 29 minutos

Comente a foto, Desafios legais levaram ao cancelamento do primeiro voo para Ruanda pouco antes da decolagem, em junho de 2022

O projeto de lei de Ruanda, carro-chefe de Rishi Sunak, enfrenta seu primeiro teste quando o debate começa na Câmara dos Lordes.

Os seus pares, incluindo o Arcebispo de Canterbury, criticaram os princípios do projecto de lei, enquanto os Liberais Democratas procuram eliminá-lo completamente.

Espera-se que a medida fracasse, mas os pares indicaram que tentarão retirar poderes importantes à medida que o projeto de lei avança.

O plano do governo visa impedir os desafios legais contra o envio de requerentes de asilo para o Ruanda.

Na semana passada, os seus pares derrotaram o esquema quando apelaram ao adiamento do tratado Reino Unido-Ruanda até que Kigali melhorasse os seus procedimentos de asilo.

Votações importantes sobre a legislação não são esperadas na Câmara dos Lordes até o próximo mês, mas quaisquer alterações feitas pelos pares provavelmente serão anuladas pela Câmara dos Comuns.

O governo espera operar voos para Ruanda até a primavera.

Até ao momento, 66 oradores apresentaram os seus nomes para intervir no debate que terá lugar na segunda-feira.

Projeto de lei “ruim”.

O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, disse que o projeto de lei era “prejudicial” à reputação do Reino Unido, à “unidade nacional” e aos requerentes de asilo “que precisam de proteção”.

Acrescentou que este projecto de lei “ofusca o facto de que todas as pessoas, incluindo os requerentes de asilo, têm um grande valor”.

O Arcebispo disse que não votaria contra o projeto de lei em segunda leitura, mas disse aos seus pares que o Reino Unido “pode fazer melhor”.

O ex-secretário do Interior do Trabalho, Lord David Blunkett, descreveu o projeto como “de má qualidade e menos do que este país merece”.

Lord Blunkett disse que o projecto de lei do Ruanda não consegue atingir o seu objectivo principal porque “pune” os requerentes de asilo e não os gangues de contrabandistas.

Para impedir o contrabando de barcos, Lord Blunkett disse que a Grã-Bretanha precisava “atuar em conjunto”, protegendo as fronteiras, processando reivindicações e fechando novos acordos com os franceses.

Mas o conservador Lord Hannan, antigo membro do Parlamento Europeu, disse que o projecto de lei era “imperfeito”, mas parte de um “pacote de medidas” que funcionaria como dissuasor e reduziria a procura de imigração ilegal para o Reino Unido.

O antigo ministro e negociador do Brexit, Lord David Frost, expressou o seu apoio ao projecto de lei, argumentando que o governo está “certo em fazer o que for necessário para recuperar o controlo” da imigração ilegal.

“Não temos obrigação de acolher quem aparecer.”

O ex-chanceler conservador Lord Ken Clarke disse que não apoiaria o projeto e que colocaria em risco a constituição do Reino Unido.

Acrescentou que declarar o Ruanda um país seguro “tenta anular” os factos alcançados pelo Supremo Tribunal, que decidiu que o país não é seguro para os requerentes de asilo. Ele acrescentou que o governo também poderia decidir que “todos os cães são gatos”.

O colega de bancada e proeminente advogado Lord Carlisle disse que havia “muitas evidências de que Ruanda não é um país seguro” e que o governo estava “pedindo-nos para legislar uma mentira”.

O antigo revisor independente da legislação sobre terrorismo disse que só apoiaria o projecto de lei se as preocupações levantadas pelos seus pares sobre os procedimentos de asilo no Ruanda fossem resolvidas.

Antes do debate, Downing Street insistiu que a Lei do Ruanda era “a coisa certa a fazer”.

O porta-voz oficial do primeiro-ministro disse: “Este projeto de lei é uma parte fundamental de como podemos deter as gangues criminosas violentas que têm como alvo pessoas vulneráveis ​​e que levaram a tantas mortes no Canal da Mancha”.

“É também a coisa justa a fazer para os contribuintes e para aqueles indivíduos que procuram chegar aqui através de rotas seguras e legais e que estão a ver o seu lugar ser invadido por aqueles que podem dar-se ao luxo de atravessar em pequenos barcos.”

O primeiro-ministro conseguiu aprovar o projeto de lei na Câmara dos Comuns após o fracasso da rebelião conservadora.

Sunak disse que a deportação de alguns requerentes de asilo para o Ruanda funcionaria como um impedimento para os migrantes que procuram chegar ao Reino Unido através da travessia do Canal da Mancha em pequenos barcos, mas os trabalhistas descreveram o plano como um “truque” caro.

O debate sobre a legislação expôs as divisões contínuas entre os conservadores – levando dois vice-presidentes, Lee Anderson e Brendan Clarke Smith, a renunciarem aos seus cargos para votarem a favor das alterações rebeldes.

Na última ronda de votação na Câmara dos Comuns, em 18 de Janeiro, mais de 60 deputados conservadores apoiaram alterações rebeldes que permitem ao governo do Reino Unido ignorar partes da legislação em matéria de direitos humanos ao enviar pessoas para o Ruanda.

Dezenas de deputados conservadores indicaram que estão dispostos a abster-se ou mesmo a votar contra todo o projeto de lei sem alterações substanciais.

No entanto, no caso, apenas 11 deputados votaram contra, incluindo o ex-secretário da Imigração Robert Jenrick e a ex-secretária do Interior Suella Braverman.

As votações foram o culminar de meses de lutas internas conservadoras e coincidiram com uma sondagem de opinião financiada por um grupo anónimo chamado Aliança Conservadora Britânica – que previa que os trabalhistas estavam no caminho certo para obter uma maioria de 120 lugares.