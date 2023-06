O Google Pixel 8 aparece cedo e não incluirá a atualização de carregamento Qi2

Meses antes da data de lançamento esperada, o Google “Pixel 8” foi oficialmente certificado para carregamento sem fio Qi, confirmando nenhuma melhoria na velocidade em relação ao ano passado.

Para um dispositivo divulgar sua compatibilidade com o carregamento Qi, primeiro ele precisa obter a aprovação do Wireless Power Consortium (WPC). Esta é uma das muitas etapas regulatórias que levam ao lançamento de um novo telefone Pixel, entre outras, como o Bluetooth SIG, a FCC nos EUA e muito mais.

No ano passado, o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro do Google não apareceram no site oficial do WPC até mais de uma semana após o lançamento dos telefones. É isso que torna as notícias de hoje tão oportunas.

Quarta-feira à noite, novo Qi lista de certificação Apareceu para o “Google Pixel 8” com o número do modelo “GKWS6”. o 9to5Google A equipe também foi capaz de confirmar de forma independente este número de modelo para o próximo telefone carro-chefe do Google.

Infelizmente, não temos uma prévia do Pixel 8 – embora já o tenhamos feito na semana passada – já que a imagem listada mostra o Pixel 6. No entanto, podemos assumir que o restante dos detalhes está correto.

Especificamente, o Pixel 8 está configurado para apresentar Não há atualizações notáveis por meio dos recursos de carregamento sem fio do Pixel 7. De acordo com o WPC, o Pixel 8 oferecerá a mesma taxa de carregamento Qi máxima de 12 W.

Mais importante, com base na versão mencionada do padrão Qi (1.2.4), parece que o Pixel 8 não apresentará o padrão “Qi2” anunciado recentemente. Construído com base no ecossistema MagSafe da Apple, esta atualização usa ímãs para garantir que seu dispositivo se alinhe corretamente com as bobinas de carregamento Qi.

Efetivamente, quando esse novo padrão estiver amplamente disponível, veremos as mesmas ideias introduzidas no MagSafe em smartphones Android. Vimos casos de terceiros imitando alguns desses recursos, mas esse suporte oficial deve ser interessante, para dizer o mínimo. O WPC também diz que essa mudança pode abrir o carregamento sem fio para novos fatores de forma que “não serão sobrecarregados com os dispositivos flat-top-flat-top existentes”.

Dado que o Qi2 só foi revelado oficialmente em janeiro deste ano, não é surpresa ver que o Pixel 8 provavelmente não o incluirá. No entanto, o WPC ainda não divulgou detalhes sobre o Pixel 8 Pro, então pode haver alguma esperança ainda.

De qualquer forma, é um tanto empolgante obter alguns detalhes (essencialmente) confirmados do Pixel 8 desde o início, mesmo que nada tenha mudado no ano passado.