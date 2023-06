Dois homens conseguem empregos na Amazon Japan apenas para roubar cópias de Zelda

Reportagem de uma revista japonesa Shukan Bunchon Diga isso antes do lançamento A Lenda de Zelda: Lágrimas do Reino No início deste mês, dois homens – em casos separados – conseguiram contratos de trabalho na Amazon com o propósito expresso de obter uma cópia do jogo com antecedência.

Esta notícia é cortesia de um subcontratante não identificado da Amazon , chamado Sr. A na história, que trabalhava no mesmo depósito com os dois homens. O primeiro infrator, um homem de 21 anos, nomeado cerca de um mês antes de g ame data de lançamento 12 de maio como um entregador. alguns dias atrás Lágrimas do Reino No entanto, foi definido para diminuir e simplesmente parou de funcionar.

Quando o Sr. A liga para sua casa, a mãe do homem atende, dizendo-lhe diretamente que seu filho está em casa jogando videogame. Quando o Sr. A mais tarde descobriu que o jogo estava zeldae que a versão física ou digital do jogo ainda não havia sido lançada, ele confrontou o funcionário, que logo admitiu que só conseguiu o emprego para colocar as mãos zelda Com antecedência, eles pegaram uma cópia no depósito quando chegaram.

Depois de ser pego, o homem devolveu o jogo, pagou e foi expulso. O segundo trabalhador, de 24 anos, tinha planos ligeiramente diferentes. Quando também foi descoberto que ele havia parado de trabalhar pouco antes disso totk Com a data de lançamento (acabando de ser definida), o Sr. A novamente suspeita de “Férias Zelda”, só que desta vez o culpado – que também prontamente admite – roubou um monte de zeldaMercadorias relacionadas, incluindo Amiibo e zeldaControladores Pro temáticos com o objetivo de revender em sites como o Mercari. Ele também foi demitido.

A história toda Shukan Bunchon Ele usa apenas esses dois homens – ambos trabalhando em um depósito de Kanagawa na província de Kanagawa – como um estudo de caso; Este tipo de furto é supostamente generalizado na empresa, e o Sr. A usa a entrevista como uma oportunidade para reclamar que uma das razões para isso é que a Amazon Japan tem varrido esses casos para debaixo do tapete, e ele sente que se funcionários são acusados ​​de crimes, a situação será tratada com seriedade.

(O site entrou em contato com o depósito da Amazon apresentado na história e foi informado apenas de que todas as entregas do jogo haviam sido realizadas com sucesso e que dois funcionários haviam sido demitidos em maio, sem divulgar os motivos disso.)