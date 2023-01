O excesso de poeira na atmosfera pode mascarar os efeitos reais das mudanças climáticas

imagem de satélite da Terra

Não é segredo que os humanos fizeram grandes mudanças na Terra e em sua atmosfera. Mas, à medida que os gases de efeito estufa se acumulavam no ar e a temperatura média da superfície do nosso planeta aumentava, ocorreu um fenômeno menos conhecido.

A atmosfera da Terra tornou-se muito mais empoeirada desde a era pré-industrial. E é possível que todas essas partículas extras estejam trabalhando sutilmente para combater alguns dos efeitos da mudança climática – resfriando um pouco o planeta, de acordo com estudo de revisão Foi publicado na terça-feira na revista Nature Reviews Earth & Environment.

De acordo com a nova análise, os efeitos da poeira atmosférica estão ausentes de quase todos os estudos e projeções climáticas. Ou seja, esses modelos podem subestimar o aquecimento associado às mudanças climáticas causadas pelo homem. E se a atmosfera ficar menos poeirenta, poderemos ver aumentos rápidos de temperatura.

“Queremos que as projeções climáticas sejam o mais precisas possível, e esse aumento de poeira pode mascarar até 8% do aquecimento global”, disse Jasper Cook, principal investigador do estudo e físico atmosférico da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Comunicado de imprensa. Ele continuou dizendo que, adicionando efeitos de poeira a futuros modelos climáticos, os cientistas podem melhorá-los. “Isso é crítico porque melhores previsões podem ajudar a tomar melhores decisões sobre como mitigar ou se adaptar às mudanças climáticas”.

Cook e seus colegas chegaram a esse valor de 8% por meio de um conjunto complexo de modelos, com base em uma série de estudos publicados anteriormente.

Primeiro, eles tiveram que descobrir como a poeira atmosférica mudou ao longo do tempo. Usando modelagem de computador e dados existentes de amostras de gelo e registros de sedimentos, eles descobriram que a quantidade de grandes partículas de poeira na atmosfera aumentou cerca de 55% hoje, em comparação com a era pré-industrial. Existem muitas razões para o aumento da poeira no planeta, mas é devido a mudanças no uso da terra, como o aumento da agricultura e do desenvolvimento, juntamente com mudanças climáticas, como a seca, segundo os pesquisadores.

Em seguida, os autores do estudo tiveram que determinar os efeitos climáticos gerais dessa poeira.

A poeira interage com o clima de muitas maneiras diferentes. Ao espalhar e absorver o calor do sol e da superfície da Terra, as partículas de poeira podem Ambos Resfria e aquece o planeta. A poeira pode, por exemplo, refletir o calor do sol de volta ao espaço. Ou pode absorver e reter o calor emitido pela própria Terra. Os efeitos também variam de acordo com a região: poeira sobre desertos reflexivos, gelo e neve levam ao aumento do aquecimento, enquanto poeira sobre oceanos e florestas escuras levam ao resfriamento.

A direção e a magnitude do efeito da poeira na temperatura global também dependem de fatores como o tamanho da partícula, o comprimento de onda da radiação envolvida e a cobertura do solo sob a poeira atmosférica. A poeira também pode reagir quimicamente com a água e outros compostos na atmosfera para deslocar o calor, e as partículas de poeira podem alterar os ciclos das nuvens. Finalmente, a poeira que eventualmente se deposita na água carrega consigo nutrientes e pode, portanto, aumentar a produtividade do fitoplâncton e aumentar a quantidade de dióxido de carbono que nossos oceanos absorvem – afetando indiretamente as mudanças climáticas.

TL; DR: É difícil saber exatamente como e quanto a poeira atmosférica realmente altera a temperatura global. Para chegar à estimativa final, Kok e a equipe calcularam os efeitos térmicos de 12 parâmetros diferentes relacionados à poeira – alguns dos quais aumentaram a temperatura da poeira e outros contribuíram para o resfriamento – e os combinaram. Eles descobriram que o fluxo de energia líquida estava em algum lugar entre “resfriamento significativo” (-0,7 +/- 0,18 watts por metro quadrado) e “ligeiro aquecimento” (+0,3 watts por metro quadrado), com uma média de -0,2 watts por metro quadrado . Portanto, o efeito máximo de resfriamento calculado é de cerca de 8%.

Pesquisas anteriores documentaram como usar material particulado e aerossóis Poluição pode causar resfriamento planetário. Por exemplo, temperaturas mais frias são um efeito colateral conhecido de Algumas erupções vulcânicase todo um subconjunto de Dobradiças de geoengenharia sobre este conceito. Mas a revisão de terça-feira é nova por seu foco na poeira natural.

Seu modelo não é perfeito, e os pesquisadores observam que há muita incerteza em seus cálculos – em grande parte porque eles estavam entre os primeiros cientistas a tentar tais estimativas. “Esta é a primeira revisão desse tipo que realmente reúne todos esses diferentes aspectos”, disse Gisela Winkler, cientista do clima da Universidade de Columbia, que não fez parte da nova pesquisa. ele disse ao Guardian. Mas, apesar de toda essa incerteza, o estudo diz: “É mais provável que a poeira esfrie o clima do que o aqueça” – más notícias para nossa compreensão das mudanças climáticas.

“Há muito previmos que estamos indo para um lugar ruim quando se trata de aumento do aquecimento global”, disse Cook ao Guardian. “O que esta pesquisa mostra é que, até agora, tivemos freios de emergência.”

Um buffer de temperatura acidental pode não permanecer no lugar para sempre. Embora as concentrações de poeira atmosférica tenham aumentado desde a era pré-industrial, elas atingiram o pico na década de 1980 e diminuíram desde então. Se esse declínio continuar ou se intensificar, o aquecimento poderá nos atingir ainda mais rapidamente – uma perspectiva preocupante no futuro Já quebrou o recorderealidade quente.

