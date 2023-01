O cometa verde brilhante está perdendo parte de sua cauda em uma foto impressionante

Uma imagem tirada por um caçador de cometas austríaco revela uma ruptura na cauda de um espetacular cometa verde que pode ter sido causada por um clima espacial turbulento.

O astrofotógrafo veterano Michael Jagger capturou esta imagem de Cometa C / 2022 E3 (ZTF) Na terça-feira (17 de janeiro), depois de dirigir 500 milhas (800 km) da Áustria à Baviera, na Alemanha, para ter uma visão clara da cidade céu noturno. Jäger compartilhou a foto no Twitter (Abre em uma nova aba)juntamente com mais imagens de vídeo do cometa.

“A viagem não foi em vão”, disse Jagger ao Space.com por e-mail. Ele acrescentou que quando se trata de tirar fotos de cometaso astrofotógrafo não pode perder tempo porque essas bolas de gelo mudam rapidamente quando atingem as regiões mais quentes do interior Sistema solar.

Esta imagem em particular revela o que os astrônomos chamam de evento de separação, um enfraquecimento na cauda do cometa em destaque, que faz parecer que a cauda está se separando.

para mim SpaceWeather.com (Abre em uma nova aba)É provável que esse distúrbio seja causado por uma cauda perturbada clima espacialque é mais forte que o normal vento solar emitido durante Ejeção de massa coronal (CME). As ejeções de massa coronal são explosões de partículas de alta energia da atmosfera superior do sol, a coroa, que viajam pelo sistema solar, interferindo nas atmosferas dos planetas e outros corpos.

“Um pedaço da cauda do cometa ZTF foi arrancado e levado pelo vento solar”, escreve o SpaceWeather.com. “CMEs ejetados colidindo com cometas podem causar reconexão magnética nas caudas dos cometas, às vezes separando-os completamente”.

A cauda de um cometa consiste em material evaporado e poeira que o corpo gelado libera quando se aquece perto do sol. Enquanto o cometa em si geralmente tem apenas alguns quilômetros de diâmetro, a cauda pode se estender por centenas de milhares de quilômetros através do sistema solar interno, proporcionando um espetáculo celestial extraordinário que deixa astrônomos e astrofotógrafos zumbidos.

SpaceWeather.com (Abre em uma nova aba) Ele acrescentou que vários CMEs passaram pelo cometa ZTF este mês, já que sua visita à nossa região do sistema solar coincide com um aumento na atividade na superfície do sol. Atualmente, existem oito manchas solares numeradas cruzando o disco solar voltado para a Terra, de acordo com o Space Weather Forecaster do Reino Unido. escritório conhecido (Abre em uma nova aba), então mais ejeções de massa coronal podem ocorrer conforme o cometa se aproxima de nós. As manchas solares são regiões mais escuras e frias visíveis na superfície do Sol que apresentam campos magnéticos densos e retorcidos, dando origem a erupções solares e CMEs.

Uma imagem da NASA mostrando o caminho do Cometa C/2022 E3 ZTF no céu de janeiro do Hemisfério Norte. (Crédito da imagem: NASA/JPL-Caltech)

c/2022 E3 (ZTF)que foi descoberto pelo Zwicky Transit Facility (ZTF) no Palomar Observatory, na Califórnia, em março de 2022, está fazendo seu trabalho. A primeira aproximação da Terra em cerca de 50.000 anos. O cometa logo se tornará visível a olho nu, dizem os especialistas, e atingirá sua maior aproximação da Terra em 1º de fevereiro, passando por nosso planeta a cerca de um quarto da distância entre o Sol e a Terra.

Jäger, que já fotografou mais de 1.100 cometas desde que começou a astrofotografia há quatro décadas, certamente tirará mais fotos incríveis, que você pode encontrar em sua imagem. Conta do Twitter (Abre em uma nova aba). Mas ele admitiu que o clima nesta época do ano não é ideal para esse raro encontro celestial.

“O clima na Europa Central está muito ruim e tenho que viajar muito para ver o cometa”, escreveu Jagger.

